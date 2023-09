Hà Nội: Tài xế taxi lấy điện thoại khách bỏ quên, trộm tiền từ tài khoản

Ngày 27/9, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Mai Hữu Trung (SN 1989; ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an phường Phúc Xá nhận được thông tin trình báo của anh T (ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình) về việc khoảng 21h30 ngày 26/8, anh đi taxi từ Nguyễn Đình Chiểu về Tân Ấp do tài xế Mai Hữu Trung điều khiển.

Đối tượng Mai Hữu Trung.

Sau khi xuống xe, nghi là để quên điện thoại trên xe nên anh T tìm cách liên lạc với tài xế nhưng người này trả lời không biết. Đến khoảng 2h ngày 27/8, anh T phát hiện tiền trong tài khoản ngân hàng đã bị chuyển mất 9 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Công an phường Phúc Xá đã mời tài xế Mai Hữu Trung về cơ quan điều tra để xác minh và làm rõ.

Tại đây, Trung khai nhận, sau khi phát hiện khách để quên điện thoại, Trung đã mang điện thoại đi để phá mật khẩu. Sau đó, Trung đã sử dụng điện thoại để chuyển khoản 9 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình rồi mang điện thoại đi bán được 1 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an quận Ba Đình củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]