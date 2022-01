Say rượu, con trai đoạt mạng bố ngày cận Tết

Do mâu thuẫn gia đình, lúc say rượu, con trai dùng dao cứa cổ bố dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 29/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND xã Sông Khoai, TX Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con trai say rượu dùng dao cứa cổ bố dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối tượng Chiến bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi gây án (Ảnh: Ph.C)

Cụ thể, khoảng 19h ngày 28/1, sau khi uống rượu tất niên, đối tượng Đinh Văn Chiến (SN 1990, trú thôn 6, xã Sông Khoai) có mâu thuẫn, cãi nhau với bố là ông Đinh Văn T (SN 1964). Chiến đã dùng dao cắt vào cổ bố. Hậu quả là ông T đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Sông Khoai, TX Quảng Yên đã kịp thời có mặt tại hiện trường đưa đối tượng Chiến về trụ sở để điều tra vụ việc.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Sông Khoai, TX Quảng Yên, vào dịp Tết tình trạng tụ tập liên hoan, uống bia rượu rồi xảy ra mâu thuẫn, xô xát trên địa bàn khá phức tạp.

Gần 1 năm trước, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc 2 thanh niên ngồi uống rượu say, cãi vã nhau rồi dùng dao đâm nhau, rất may là không xảy ra án mạng. Do vậy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đã đẩy mạnh vận động bà con vui Xuân mới, nhưng phải đảm bảo an toàn, nhất là tránh các vụ việc xô xát đáng tiếc xảy ra.

