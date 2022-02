Sau uống giao lưu tại quán nhậu, 1 người bị chém trọng thương

Chủ Nhật, ngày 27/02/2022 14:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thấy bạn nhậu đi uống giao lưu quá lâu nên A. qua tìm thì xảy ra mâu thuẫn với Quyền, sau đó bị Quyền chém trọng thương.

Ngày 27-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Võ Lê Quyền (32 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, vào tối 22-2, NPS (26 tuổi) cùng bạn là LTA và hai người khác đi nhậu. Lúc này Quyền nhậu cùng quán. Sau khi nhậu xong, S. và A. tính tiền ra trước còn còn hai người kia qua bàn của Quyền uống giao lưu.

Thấy bạn nhậu lâu về, A. đến bàn Quyền nói chuyện và hai bên xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn.

Võ Lê Quyền. Ảnh: CACC

Trên đường S. và A. về tới Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang thì nhận được điện thoại của Quyền yêu cầu ra gặp để nói chuyện. Sau đó, Quyền đi đến dùng dao tự chế dài khoảng 60 cm chém A. nhưng may mắn nạn nhân chạy thoát. Lúc này Quyền quay sang chém nhiều nhát vào chân, tay, ngực của S. gây thương tích 15%. Đến ngày 24-2, Quyền đến Công an TP Long Xuyên đầu thú.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/sau-uong-giao-luu-tai-quan-nhau-1-nguoi-bi-chem-trong-thuong-1045...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/sau-uong-giao-luu-tai-quan-nhau-1-nguoi-bi-chem-trong-thuong-1045572.html