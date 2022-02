Choảng bạn nhậu vỡ đầu trong bữa rượu đầu năm

Trong bữa rượu, chỉ vì vài câu nói "nghe không lọt tai", Toàn đã dùng bát sành và gạch đánh bạn nhậu thương tích.

Ngày 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Toàn (SN 1974, trú tại thôn Tô Đàm, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng

Theo điều tra, tối 6-2, nhà anh N.V.K (SN 1983, trú tại thôn Đồng Phúc, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ) tổ chức ăn uống. Đến khoảng 20h, một số người trong mâm rượu to tiếng, cãi vã. Lúc này, Nguyễn Đức Toàn đã không làm chủ được mình, dùng bát sành và gạch đánh anh N.B.H (SN 1989, trú tại thôn Hưng Đạo 2, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ). Hậu quả, anh N.B.H bị thương tích, qua giám định xác định tổn thương sức khỏe 13%.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Toàn đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, đối tượng Toàn có 1 tiền án. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

