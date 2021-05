Sau tiếng súng nổ trong cuộc hỗn chiến, nam thanh niên 17 tuổi gục ngã

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 18:50 PM (GMT+7)

Khi hai nhóm xảy ra xô xát, va chạm, một đối tượng đã nổ súng bắn gục khiến V. tử vong.

Ngày 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với Công an huyện Đầm Hà điều tra, làm rõ vụ việc giết người xảy ra tại huyện này.

Nam thanh niên bị bắn gục trong cuộc hỗn chiến (Ảnh minh hoạ)

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 4h sáng 19/5, tại phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, giữa 2 nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát, va chạm.

Trong quá trình xô xát, 1 đối tượng đã sử dụng súng tự chế bắn về phía đối phương, khiến V.V.V (SN 2004, trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) bị thương nặng tại vùng bụng, ngực.

V. được đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và tử vong vào hồi 13h25 cùng ngày.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo phòng PC02 phối hợp Công an huyện Đầm Hà và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy xét, làm rõ và bắt giữ toàn bộ số đối tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

