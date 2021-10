Sau tiếng nổ lớn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mảnh sắt và vết máu

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 11:11 AM (GMT+7)

Sau tiếng nổ lớn, nghi "lựu đạn", lực lượng chức năng phát hiện nhiều mảnh sắt bay vào nhà dân và vết máu tại hiện trường.

Sáng 8/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Quang Tảo - Chủ tịch UBND xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ việc làm mất an ninh trật tự.

Một số mảnh sắt và vết máu tại hiện trường vụ việc (Ảnh F.B)

"Bước đầu xác nhận có tiếng nổ lớn, nhưng chưa xác định được tiếng nổ đó bắt nguồn từ vật gì. Ngay sau khi xảy ra, xã đã chỉ đạo lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với Công an huyện điều tra nguyên nhân vụ việc", ông Tảo cho biết.

Trao đổi qua điện thoại, Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cũng xác nhận có vụ ẩu đả và cho biết thêm: Công an huyện đang khẩn trương điều tra. Lúc nào có kết quả sẽ thông tin cho báo chí và công luận.

Trước đó, vào đêm 7/10, tại khu vực nhà nghỉ Đức Hùng (ở thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xảy ra một vụ nổ lớn.

Tại hiện trường để lại các vết máu và hàng chục mảnh sắt bay vào nhà người dân.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường.

Được biết, bước đầu trích xuất camera an ninh cho thấy, trong lúc xô xát giữa 2 nhóm thanh niên, bất ngờ 1 người ném vật thể nghi là "lựu đạn" ra đường.

Sau tiếng nổ lớn, các đối tượng lên ô tô bỏ chạy. Vụ việc khiến cho ít nhất 1 người trong 2 nhóm này bị thương.

