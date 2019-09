Sau tiếng cự cãi, hoảng hồn phát hiện nam thanh niên gục chết lúc rạng sáng

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 08:54 AM (GMT+7)

Rạng sáng, người dân sinh sống trong khu nhà trọ thức giấc vì những tiếng la lớn. Đến kiểm tra, những người này hoảng hồn phát hiện một nam thanh niên nằm gục chết dưới nền nhà, trên người có nhiều máu.

Ngày 26/9, một cán bộ Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân được xác định là anh N.Đ.L. (26 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc).

Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng 26/9, tại một khu nhà trọ thuộc ấp Hòa Thuận 1, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc.

Truy tìm nghi can đâm đâm chết người tại dãy trọ lúc rạng sáng. (Ảnh minh họa).

Vào thời điểm trên, người dân sinh sống tại khu nhà trọ trên giật mình thức giấc vì tiếng cự cãi, la hét cùng nhiều tiếng động lạ. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đến nơi phát ra tiếng động kiểm tra.

Tại đây, những người có mặt kinh hoàng phát hiện anh N.Đ.L. nằm gục trên nền nhà, người có nhiều viết máu. Kiểm tra nhanh, người dân tá hỏa khi nhận phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc được những người phát hiện trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi cùng công tác lấy lời khai những người có liên quan, lực lượng làm nhiệm vụ ban đầu nhận định, rất có thể, hung thủ là người có quen biết với nạn nhân.

Sau khi gây án, đối tượng này đã rời khỏi hiện trường.

Cùng ngày, ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, lực lượng làm nhiệm vụ đã bàn giao thi thể nam nan nhân cho gia đình lo hậu sự. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng truy bắt đối tượng gây án.