Sau khi bắt nghi can trộm dây chuyền, nhẫn vàng thì phát hiện là F0

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 18:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam trộm dây chuyền, nhẫn ở tiệm vàng. Sau khi bị tạm giữ, nghi phạm dương tính với COVID-19.

Sáng 10-2, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt Lê Thị Hồng Yến (35 tuổi, ngụ phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 6-2, Công an huyện Núi Thành nhận tin báo, một phụ nữ đi xe máy đến tiệm vàng Hào Ánh Dương (khối 1, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) hỏi mua dây chuyền và nhẫn vàng.

Lợi dụng sở hở của chủ tiệm, người này đã lấy một sợi dây chuyền, một nhẫn vàng, tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 18 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Núi Thành vào cuộc điều tra.

Lê Thị Hồng Yến tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Thông qua đặc điểm nhận dạng, hướng di chuyển sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, công an xác định nghi phạm khả năng cao là người đến từ Quảng Ngãi nên phối hợp với công an tỉnh này xác minh điều tra.

Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Công an huyện Núi Thành xác định nghi phạm là Lê Thị Hồng Yến nên bắt giữ.

Theo Công an, Yến vừa mới ra tù, có tiền án về tội trộm cắp tài sản cũng với thủ đoạn tương tự.

Công an huyện Núi Thành cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đang lập các thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ.

“Sau khi tạm giữ, Yến có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nên Công an huyện đã thay đổi biện pháp tạm giữ, đưa đi cách ly, điều trị theo quy định” - lãnh đạo Công an huyện Núi Thành thông tin.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/sau-khi-bat-nghi-can-trom-day-chuyen-nhan-vang-thi-phat-hien-la-f...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/sau-khi-bat-nghi-can-trom-day-chuyen-nhan-vang-thi-phat-hien-la-f0-1042693.html