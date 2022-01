Tạm giữ hơn 50 đối tượng đánh bạc, hát karaoke dương tính ma túy, Covid-19

Lực lượng công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hơn 50 đối tượng đánh bạc, hát karaoke dương tính với ma túy, Covid-19.

Sáng 15/1, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa một sòng bạc, tạm giữ 16 người, trong đó có 1 người dương tính với Covid-19.

Qua theo dõi địa bàn, trinh sát phát hiện trên địa bàn giáp ranh giữa xã Tam Xuân II (huyện Núi Thành), xã Tam Ngọc (TP Tam Kỳ) và xã Tam Đại (huyện Phú Ninh) có nhóm người tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa.

Nhóm thanh niên hát karaoke ở Hội An phát hiện dương tính với ma túy.

Để trốn tránh lực lượng chức năng, nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức, thu hút nhiều con bạc đến từ nhiều địa phương.

Đến tối 11/1, các đơn vị, lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Nam bí mật tiếp cận, đột kích vào nhà của Lương Duy Khánh (46 tuổi, ngụ xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) bắt quả tang 31 người gồm: 7 nữ và 24 nam đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại tầng 2 của căn nhà.

Trước đó, vào trưa 12/1, Công an TP. Hội An phát hiện 25 đối tượng trong quán karaoke Kingdom tại thôn Trảng Suối (phường Cẩm Hà) có dấu hiệu sử dụng chất kích thích.

Ngay sau đó, Công an TP. Hội An đã phối hợp với Công an xã Cẩm Hà đã đưa các đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc. Qua kiểm tra test nhanh phát hiện 25 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy.

Hiện Công an TP Hội An đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

