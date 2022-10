Sau cuộc nhậu, dùng dao tấn công cha ruột vì nhớ lại chuyện bị la mắng

Thứ Sáu, ngày 28/10/2022 14:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi nhậu xong, Linh nhớ lại chuyện bị cha la mắng và đuổi đi nên tức giận lấy dao đâm cha trọng thương

Ngày 28-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, An Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Linh (20 tuổi, ngụ ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, tối 18-8, sau khi nhậu xong Linh nhớ lại chuyện mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày với cha ruột là ông T.

Bị can Nguyễn Thanh Linh. Ảnh: QM

Cho rằng mỗi khi làm việc gì sai đều bị cha la mắng và đuổi đi khỏi nhà nên Linh tức giận.

Linh lấy một cây dao đi vào trong nhà đâm vào bụng cha gây thương tích 32% rồi bỏ trốn.

Nguồn: https://plo.vn/sau-cuoc-nhau-dung-dao-tan-cong-cha-ruot-vi-nho-lai-chuyen-bi-la-mang-post705268....Nguồn: https://plo.vn/sau-cuoc-nhau-dung-dao-tan-cong-cha-ruot-vi-nho-lai-chuyen-bi-la-mang-post705268.html