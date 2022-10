Nỗi đau người mẹ già trong phiên toà xét xử con trai từng 6 lần vào tù

Ngày con trai bị đưa ra xét xử, bà nhờ người thân chở đến phiên toà để động viên và mong muốn sau lần này con sẽ quay đầu, làm lại cuộc đời.

Ngày xét xử con trai, với đôi chân yếu vẫn đi tễnh bà N.T.T, 76 tuổi, trú tại Tp.Vinh đến toà án nhân dân tỉnh Nghệ An. Khuôn mặt người mẹ này như giãn ra khi thấy con trai Nguyễn Thất Thạch, 45 tuổi được cán bộ công an dẫn giải đến phiên toà. Đây là lần thứ 7 bị cáo Thạch đứng trước bục khai báo. Có lẽ điều khiến cho bà T. cảm thấy yên lòng nhất lúc này là được nhìn thấy con trai khoẻ mạnh.

Khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao, thỉnh thoảng người mẹ ấy nhìn về phía bị cáo Thạch. Bà cho biết bản thân mệt nhưng vẫn nhờ người thân đưa đến tham dự phiên toà để động viên con. Người chồng của bà đau yếu, lưng còng nên không có mặt để tham dự phiên toà. Người phụ nữ này cho biết, vụ tai nạn xảy ra trước đó khiến cho việc đi lại của bà gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ.

Bị cáo Sơn và Thạch (cao bên trái) tại phiên toà

Lí lịch của Thạch được "bôi đen" bằng nhiều bản án khác nhau. Cụ thể, năm 1994, Nguyễn Tất Thạch bị phạt tù 12 tháng về 2 tội Trộm cắp tài sản công dân và Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Cũng trong năm đó, Thạch tiếp tục bị phạt 15 tháng tù về tội Cướp tài sản công dân.

Tưởng 2 lần bị tuyên phạt Thạch sẽ tu chí làm ăn. Tuy nhiên, người đàn ông này buông xuôi để trượt dài trong lầm lỡ.. Ra tù, không chịu tu chí làm ăn, để có tiền tiêu xài, Thạch lại hành nghề 2 ngón.

Lưới trời lồng lộng, năm 1997, Thạch lĩnh án 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản công dân. Mãn hạn tù, bố mẹ đã khuyên răn Thạch quay đầu nhưng người đàn ông này vẫn chứng nào tật nấy. Sau 2 năm, Thạch lại tái phạm như lần trước. Chỉ khác lần này, Thạch phải lĩnh mức án nặng hơn là 6 năm tù.

Thạch nhiều lần vào tù ra tội khiến cho bố mẹ buồn lòng. Đến năm 2005, Nguyễn Tất Thạch lại bị tòa tuyên phạt 36 tháng về tội Trộm cắp tài sản. Suốt thời gian khá dài sau đó, thấy Thạch không vi phạm, gia đình vui mừng cứ tưởng rằng người đàn ông này đã biết quay đầu. Tuy nhiên, năm 2014, Thạch lại vào tù 3 tháng về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Ra tù một thời gian, Thạch lại tiếp tục phạm tội.

Lần này, Thạch bị đưa ra xét xử về tội Che giấu tội phạm. Dù biết, Phan Trọng Sơn, 48 tuổi buôn bán số lượng ma tuý cực lớn nhưng đã che giấu, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phá án. Cụ thể, khoảng đầu tháng 3/2022, Thạch được Phan Trọng Sơn rủ lên cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) chơi. Nhưng, thật ra mục đích của Sơn là đi lấy ma túy mà trước đó đối tượng này đã nhiều lần liên hệ với bên bán.

Đến 0h ngày 6/3, theo chỉ dẫn của Tuấn, Sơn điều khiển xe ô tô lên gần cửa khẩu Cầu Treo rồi một mình đi lấy ma túy được giấu ở cột điện. Trước khi ra về, Sơn đã vứt chiếc điện thoại dùng để liên lạc mua ma túy.

Khoảng 2h cùng ngày, khi cả hai đi đến Tp.Vinh thì bị công an dừng xe kiểm tra. Thấy công an dừng kiểm tra, Sơn lùi xe rồi nói với Thạch “vứt anh cái túi”. Thạch mở cửa xe, ôm theo túi ma túy bỏ chạy thì bị công an bắt giữ.

Khám xét nhà của Sơn, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một số gói ma túy mà đối tượng này khai mua để bán kiếm lời . Cơ quan điều tra xác định, Phan Trọng Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 5,8 kg ma túy.

Bà T. đứng dậy dặn dò Thạch trong giờ nghị án

Tại phiên toà, Thạch thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xin HDXX giảm nhẹ tội để có cơ hội sớm trở về phụng dưỡng bố mẹ già và nuôi con. Bà T. cho biết, sau khi con trai bị bắt, con dâu cũng đi làm ăn xa, không trở về. "Bị bắt lần thứ 7 thì người con dâu cũng đi làm xa rồi không trở về nuôi con. Thi thoảng con dâu có nhờ người thân đến chở con, nó chơi với con ít ngày chứ không trở về nhà. Con trai bị bắt, vợ chồng tôi phải nuôi cháu”, bà T. buông tiếng thở dài.

Con nhiều lần vào tù, ra tội khiến vợ chồng bà T. buồn lòng. Mỗi lần ra tù, vợ chồng bà hết mực khuyên răn nhưng Thạch vẫn không chịu quay đầu. Giờ nghị án, người mẹ lớn tuổi khó nhọc bước đến gần con hơn để dặn dò. Tiếng nói yếu ớt của bà như lọt thỏm giữa phòng xử án rộng lớn.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phan Trọng Sơn tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Bị cáo Nguyễn Tất Thạch phạm tội Không tố giác tội phạm bị tuyên án 4 năm tù. Không biết Thạch có chạnh lòng khi nhìn thấy mẹ già bước sang sườn dốc bên kia cuộc đời còn phải còng lưng lo cho mình. Hy vọng những lời đứt ruột gan của mẹ tại phiên toà sẽ khiến Thạch thấu hiểu và sau bản án này sẽ làm lại từ đầu.

