Bắt giữ hai đối tượng sát hại chủ cửa hàng phế liệu sau 10 giờ gây án

Thứ Sáu, ngày 05/08/2022 11:00 AM (GMT+7)

Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Hiệu (sinh ngày 31/10/2006) và Vàng Văn Nghị (sinh ngày 20/9/2006) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản. Nghị và Hiệu chính là 2 đối tượng sát hại bà Phan Thị B, SN 1957, chủ cửa hàng phế liệu tại Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh vào tối 2/8.

Khoảng 20h ngày 2/8, Công an TP Từ Sơn nhận được thông tin bà B bị tử vong, trên người nhiều vết thương, nhiều tài sản gồm tiền vàng bị mất, đồ đạc xáo trộn. Theo ông Nguyễn Văn C, chồng nạn nhân thì khoảng 19h cùng ngày, có hai thanh niên đặt vấn đề bán phế liệu, sau đó, ông đi giao sắt cho khách, đến khi về thì phát hiện vợ đã tử vong với nhiều vết thương.

Hai đối tượng Hiệu và Nghị tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi nhận được tin, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ công phối hợp với Công an TP Từ Sơn, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng. Kết quả khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân bị chết do bị đâm nhiều nhát bởi vật sắc nhọn, tài sản bị mất gồm 1 ví da màu nâu, 14 triệu tiền mặt, 1 dây chuyền vàng 5,4 chỉ, 2 khuyên tai vàng 2 chỉ.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì địa điểm xảy ra vụ án vắng vẻ, đây là khu vực cánh đồng giáp đường cao tốc, dân cư thưa thớt, chỉ có vài hộ nuôi gà ở xa hiện trường. Thời gian xảy ra vụ án vào lúc chập tối, ít người qua lại, nên không có nhân chứng trực tiếp.

Tại hiện trường, ngay trước cửa ra vào, có 1 cái cân đang để 1 túi xi măng, bên trong có lưng bao gạch, có vết máu kéo lê từ ngoài vào trong phòng – nơi phát hiện xác nạn nhân. Từ hiện trường trên, lực lượng chức năng nhận định đối tượng gây án ở ngoài cửa, sau đó kéo xác nạn nhân vào trong nhà để che giấu, tránh bị phát hiện.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của đồng chí Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng do Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công phối hợp với Công an TP Từ Sơn, Tiên Du…, huy động toàn bộ CBCS có năng lực điều tra vào cuộc với mục tiêu quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng để trả lại bình yên cho địa bàn. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện có 2 đối tượng nghi vấn ở khu vực gần hiện trường. Truy xét ra khu vực đường cao tốc, lực lượng chức năng phát hiện trong bờ cây có 1 cái áo dính máu – là áo của chồng nạn nhân, bên trong có quấn 1 con dao; phía bên kia đường cao tốc cũng phát hiện 1 cái áo đen vứt ở bên đường. Xác định, đối tượng vứt áo để che giấu nhân thân, hình ảnh, nhằm tránh bị phát hiện nên lực lượng chức năng đã rà soát các cửa hàng quần áo, cửa hàng điện thoại xung quanh vùng và được người dân cung cấp có 2 thanh niên trẻ mua quần áo, sau đó thuê nhà nghỉ để tắm rửa, vứt quần áo cũ lại, sau đó đã bỏ đi. Tại thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, người dân cung cấp thông tin 2 đối tượng mua điện thoại và sim điện thoại mới để sử dụng…

Từ các thông tin thu thập được, lực lượng chức năng xác định, khoảng 21h45, hai đối tượng đã thuê xe ôm chở ra đường cao tốc, bắt xe ca nhà xe Toàn Thắng chở về Lai Châu. Khi có thông tin trên, Đại tá Nguyễn Văn Huệ đã cử 1 tổ công tác đi ngay Lai Châu để phối hợp bắt giữ đối tượng đồng thời chỉ đạo thông tin ngay cho Công an tỉnh Lai Châu để xác minh, làm rõ, truy bắt đối tượng. Rạng sáng 3/8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 2 kẻ thủ ác khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Đông Phong, TP Lai Châu. Như vậy, sau chưa đầy 10 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã làm rõ, bắt giữ hai đối tượng gây án.

Qua đấu tranh khai thác, 1 đối tượng khai tên là Hoàng Văn Thanh, trú xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, đối tượng còn lại khai tên Lê Hữu Hiệu, trú xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Tuy nhiên, qua xác minh địa chỉ của đối tượng khai tên là Thanh, kết hợp với các tài liệu điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng khai báo gian dối về tên tuổi, đồng thời xác định đối tượng Thanh có tên thật là Vàng Văn Nghị.

Tại cơ quan Công an, Nghị cho biết, sở dĩ hắn phải thay đổi tên là Thanh để đi làm việc và tránh bị mọi người phát hiện. Bản thân hắn cũng nói với đối tượng Hiệu mình tên là Thanh, SN 2003 nên Hiệu cũng tin tưởng. Chiều tối 4/8, chúng tôi có mặt tại Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh. Sau gần 2 ngày đêm thức trắng, mặc dù khá mệt nhưng CBCS Phòng Cảnh sát hình sự ai cũng đang bận rộn vừa đấu tranh khai thác đối tượng, hoàn thiện các thủ tục pháp luật để đưa đối tượng vào Trại tạm giam. Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ, Nghị và Hiệu đều học hết lớp 8, sau đó bỏ học đi làm thợ xây và lang thang chơi bời. Trong quá trình đi làm, Nghị và Hiệu quen biết nhau ở Hưng Yên, Nghị rủ Hiệu về Bắc Ninh để cướp xe máy.

Theo đó, từ ngày 31/7 và đến 2/8, hai đối tượng mua dao nhọn cho vào ba lô đi dọc quốc lộ để tìm cơ hội cướp xe máy. Đến chiều tối 2/8, chúng đi qua cửa hàng phế liệu của vợ chồng bà B nên nảy sinh ý định sát hại bà B để cướp tài sản. Theo đó, chúng mang 1 bao tải đựng gạch, cát đến, giả vờ bán phế liệu để tránh sự cảnh giác của nạn nhân. Lợi dụng lúc bà B không để ý, hai đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, chúng kéo xác nạn nhân vào nhà, lục soát, cướp tài sản rồi bỏ đi. Tài sản cướp được, chúng mua 2 điện thoại để chơi game, mua quần áo để tránh bị phát hiện rồi trốn lên Lai Châu. Tại Lai Châu, chúng đã liên hệ với người nhà ở phía Nam để tìm cách bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. “Nếu không làm rõ nhanh, thì hai đối tượng sẽ trốn vào TP Hồ Chí Minh, gây khó khăn cho công tác truy bắt”, Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết.

Tại phòng làm việc của Công an Bắc Ninh, Vàng Văn Nghị đang ăn bánh mỳ ngon lành. Hắn cho biết, bánh mỳ và nước được các chú Công an mua cho. Theo lời của Nghị thì hắn xuống Bắc Ninh làm từ năm 2021 nên quen biết địa bàn. Vì không có tiền tiêu xài nên chúng bàn nhau đi cướp. “Cháu không ngờ bị các chú Công an bắt nhanh thế”. Còn Lê Hữu Hiệu - dù 16 tuổi nhưng dáng người gầy bé, khóc suốt buổi khi chúng tôi hỏi chuyện.

Hiệu cho biết, bản thân nghiện games từ bé nên hay bỏ nhà đi chơi, sau đó bỏ học sớm, lang thang. Không có tiền chơi nên khi Nghị rủ đi cướp, hắn đã đồng ý. “Cháu biết tội của cháu có thể tử hình. Lúc cháu giết người, chỉ cần kiếm được tiền chứ không nghĩ đến hậu quả lớn như thế này. Giờ cháu mới biết thương bố mẹ…”. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, mở rộng vụ án.

