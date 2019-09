Sàm sỡ nữ du khách nước ngoài rồi cướp luôn túi xách

Thứ Bảy, ngày 14/09/2019 17:00 PM (GMT+7)

Đã có hai người nước ngoài là nạn nhân của nhóm thanh niên này.

Ngày 14-9, công an TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Quang Trường (16 tuổi) và Đặng Ngọc Lực (18 tuổi, cùng ngụ phường Cửa Đại, TP Hội An) về tội cướp tài sản.

Trường và Lực. Ảnh TN

Khoảng 1 giờ 30 ngày 7-9, Trường, Lực cùng Nguyễn Viết Đức (15 tuổi, ngụ phường Cẩm An, TP Hội An) chạy xe máy trên đường Bạch Đằng (TP Hội An) thì thấy chị T. (du khách người Anh) đang đi dạo.

Cả ba tiến tới sàm sỡ và bị chị T. phản kháng dữ dội. Trong lúc chống cự, nữ du khách đánh rơi túi xách xuống đường rồi bị Trường lấy đi, trong túi là một điện thoại Iphone XR và giấy tờ..

Tang vật công an thu giữ. Ảnh TN

Tiếp đến, khoảng 2 giờ 30 ngày 11-9, Trường và Lực tiếp tục giật một túi xách của người nước ngoài khác trên đường Nguyễn Duy Hiệu. Lần này, tài sản trong túi là một chiếc điện thoại Samsung S9, 200.000 đồng và giấy tờ tuỳ thân.

Vụ việc đang được công an TP Hội An tiếp tục điều tra làm rõ.