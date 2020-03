Nữ tài xế bị chích điện, cướp xe ở khu biệt thự vùng ven TP.HCM

Thứ Hai, ngày 23/03/2020 17:42 PM (GMT+7)

Khi vừa đến trước một biệt thự ở phường Thạnh Xuân (quận 12, TP.HCM), nam thanh niên đã chích điện nữ tài xế để cướp xe và tài sản.

Ngày 23-3, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, đang truy xét vụ cướp xe máy của chị Trương Thị Lan Xuân (SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn) tại khu biệt thự phường Thạnh Xuân, quận 12 vào rạng sáng 20-3.

Chị Xuân là tài xế xe ôm công nghệ Grab, chiếc xe máy bị cướp hiệu Yamaha Hayate. Trước đó, rạng sáng 20-3, chị Xuân đang đứng trước một siêu thị ở phường Tân Thới Hiệp (quận 12) thì một nam thanh niên đi bộ đến yêu cầu chị Xuân chở về khu biệt thự phường Thạnh Xuân (quận 12).

Một góc khu biệt thự phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM (Hình minh họa)

Sau khi thỏa thuận giá cả, chị Xuân đồng ý chở nam thanh niên đến khu biệt thự. Khi vừa đến nơi, nam thanh niên dùng roi điện chích vào người chị Xuân khiến chị ngã xuống đường rồi cướp xe.

Chưa dừng lại, kẻ này còn lục người chị lấy 500.000 đồng và điện thoại iPhone 7 Plus. Do đường vắng, chị Xuân không dám chống cự. Chờ tên cướp bỏ đi, chị Xuân mới đi bộ đến công an trình báo.

Hiện, Công an quận 12 đang xác minh, trích xuất camera ở khu biệt thự để củng cố hồ sơ vụ cướp.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nu-tai-xe-bi-chich-dien-cuop-xe-o-khu-biet-thu-vung-ven-tp-hcm-2020...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nu-tai-xe-bi-chich-dien-cuop-xe-o-khu-biet-thu-vung-ven-tp-hcm-20200323151356574.htm