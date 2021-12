Rượt chém người dã man lúc rạng sáng ở Sài Gòn

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 16:14 PM (GMT+7)

Nhóm của Cường rượt chém đối thủ dã man. Chỉ đến khi nạn nhân gục tại chỗ, Cường và đồng bọn mới dừng tay.

Cường và Cương sau khi bị bắt.

Ngày 10/12, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ hình sự Võ Quốc Cường (26 tuổi), Lâm Hoàng Cương (30 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó vào rạng sáng 30/11, sau chầu nhậu, anh N.Đ.M (24 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và ông V.B.H (39, ngụ quận Bình Tân) về nhà. Khi đến đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, họ gặp C.V.L cùng 2 người khác. Thời điểm đó, ông H nghe có người gọi tên mình nên tới gần nhóm L. hỏi han. Sau đó hai bên mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, Cường (em con dì của L.) đang chở con đi mua cơm qua. Thấy L. đánh nhau nên Cường xông vào đuổi đánh anh M. và ông H.

Cương ngồi trong quán thấy vậy cũng cầm ghế Inox chạy ra đập vào mặt ông H.

Ông H. và anh M. bỏ chạy. Nhóm của Cường đuổi theo và dùng dao chém nhiều nhát vào người anh M. khiến anh này đổ gục.

Sau đó, nhóm của Cường quay lại quán nhậu. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện anh M. đã qua cơn nguy kịch nhưng thương tích 25%.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh trong khu vực để điều tra vụ việc. Cường và Cương bị lực lượng Công an bắt giữ sau đó. Cường có tiền án về tội cướp giật tài sản. Cương có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và đánh bạc.

