Quen qua Facebook, chàng trai 17 tuổi quan hệ 17 lần với người yêu nhí

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 11:07 AM (GMT+7)

Quen nhau qua Facebook, lợi dụng sự ngây thơ của người yêu nhí, Phong đã quan hệ tình dục 17 lần với nạn nhân.

Lạm dụng tình dục Sự kiện:

Ngày 11-10, thông tin từ VKSND TP Cần Thơ, cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Phan Văn Hoài Phong (17 tuổi; ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2015, thông qua mạng xã hội Facebook, Phong quen biết bé gái Nguyễn T.B.A (13 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Trong thời gian quen nhau từ tháng 7-2018 đến ngày 27-9-2019, lợi dụng sự ngây thơ thiếu hiểu biết của "người yêu nhí", Phong và A. đã quan hệ tình dục với nhau 17 lần tại nhiều địa điểm khác nhau ở những nơi vắng người.

Đến ngày 2-10, cha của A. phát hiện vụ việc nên đến công an trình báo.