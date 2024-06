Quảng Ninh: Khởi tố 4 đối tượng tố chức sử dụng ma tuý tại vũ trường

Trước đó, vào ngày 29/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng Công an Tp.Hạ Long kiểm tra vũ trường New Hạ Long Club thuộc tổ 6, khu 6, phường Yết Kiêu, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình kiểm tra phát hiện tại bàn VIP 16 có 7 người đang sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra đã phát hiện và thu giữ nhiều ma túy như thuốc lắc, Ketamine cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Các đối tượng Đỗ Văn Cường, Ngô Thị Toan, Vũ Thị Huyền và Nguyễn Thị Tính (từ trái sang phải)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

4 đối tượng gồm: Đỗ Văn Cường (SN 1980), Ngô Thị Toan (SN 1981) cùng trú tại tổ 9, khu 4, phường Giếng Đáy, Tp.Hạ Long; Nguyễn Thị Tính (SN 1986, trú tại tổ 60A, khu 5, phường Cao Xanh, Tp.Hạ Long) và Vũ Thị Huyền, (SN 1989, trú tại tổ 2, khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, Tp.Hạ Long).

Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]