Quán bar ‘liều’ nhất Bình Dương, vô tư cho khách chơi ma túy

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 11:00 AM (GMT+7)

Chỉ trong vòng 1 tháng, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đột kích quán bar mang tên Diamond Luxury 4 lần và đều phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy.

Theo đó, tối 23/9, lãnh đạo Công an phường An Phú cho biết, vừa phối hợp với Công TX. Thuận An (Bình Dương) tiến hành kiểm tra quán bar Diamond Luxury trên địa bàn.

Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra và xác định có 22 người dương tính với ma túy, trong đó có 4 đối tượng tang trữ ma túy. Hiện, Công an TX. Thuận An đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng trên.

Hàng chục người dương tính với ma túy tại quán bar Diamond Luxury

Công an phường An Phú cho hay, tại thời điểm kiểm tra quán bar Diamond Luxury có 120 khách và nhân viên phục vụ. Trước đó, tại quán bar này chỉ trong vòng 1 tháng lực lượng chức năng tiến hành đột kích 4 lần và đều phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy. Tổng cộng các lần kiểm tra có trên 100 người dương tính với ma túy.

Mới đây nhất, vào ngày 16/9, Công an TX.Thuận An bất ngờ kiểm tra quán bar Diamond Luxury tại phường An Phú. Tại thời điểm kiểm tra, quán có 130 khách và 31 nhân viên phục vụ.

Trong số đó, lực lượng chức năng phát hiện 39 đối tượng dương tính với ma túy. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ sử dụng shisa; ngoài ra, chủ quán bar không ký hợp đồng lao động theo quy định đối với nhân viên làm việc tại đây.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra từng người trong quán bar Diamond Luxury

Trong 4 lần kiểm tra, quán bar luôn bị phát hiện khách dương tính với ma túy