Quán bar Hybra nhập “bóng cười” bán thu lời "khủng”

Tối 1-8, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 2 - Cục QLTT TP Hà Nội triển khai 3 tổ công tác cùng với Công an các phường, đồng loạt kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về ANTT như: bar, lounge trên địa bàn.

Đến khoảng 21h45, tổ công tác liên ngành kiểm tra quán bar Hybra, tại 32 phố Mã Mây, phường Hàng Buồm. Thời điểm này, quán bắt đầu có khách đến sử dụng dịch vụ. Đối với khách hàng đến quán, nhân viên trực tiếp hỏi về việc đặt bàn. Đây cũng là cách để “check” xem khách đến có đặt dịch vụ “bóng cười” hay không.

6 bình "khí cười" được phát hiện trong khu vực nhà vệ sinh của quán bar Hybra 32 Mã Mây

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực nhà vệ sinh trên tầng 2 của quán bar này có 6 bình “khí cười” (N2O) loại nhỏ. Quản lý quán bar là Nguyễn Minh Anh, SN 1993, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội khai nhận, số bình khí N2O này được đặt mua trôi nổi trên mạng xã hội, sau đó “ship” tới quán và bơm vào vỏ bóng cao su, bán ra với giá 160.000 - 180.000 đồng/ quả.

Số bình "khí cười" được quán bar Hybra mua trên mạng xã hội và bán ra với giá dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/ quả

Được biết, quán bar này chủ yếu bán cocktail, song do kinh doanh ế ẩm, vắng khách, cùng với đó là lợi nhuận sụt giảm từ hậu Covid-19 nên để thu hút khách, quán bar đã bán thêm “bóng cười”. “Tôi biết nó có hại nhưng do nhu cầu của khách, không có “bóng” thì khách không đến quán nên chúng tôi mới làm như vậy. Chúng tôi cũng nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật, cũng được sự tuyên truyền của Công an phường nên chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm…” - Quản lý quán bar thừa nhận.

Quản lý quán bar Hybra cho biết, nếu không bán "bóng cười" sẽ không có khách

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản, tạm giữ 6 bình khí N2O để xử lý theo quy định. Cũng trong tối qua (1-8), trinh sát của Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra nhiều quán bar, mục đích phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về ANTT.

Thiếu tá Phạm Mạnh Hà - Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng có liên quan kiểm tra đột xuất, bất ngờ các quán bar trên địa bàn vào nhiều khung giờ khác nhau, kiên quyết xử lý các cơ sở cố tình, lén lút kinh doanh “bóng cười”.

Nguồn: [Link nguồn]