"Phút 89" của tử tù Hồ Duy Hải: Án mạng rúng động vùng quê

Nhiều người dân ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vẫn chưa thôi bàng hoàng khi nhắc đến vụ án mạng kinh hoàng ở Bưu điện Cầu Voi vào 11 năm trước.

Chị H.T.K.T (nhà sát Bưu điện Cầu Voi) nhớ lại, khoảng 20h30 ngày 13-1-2008, chị nghe tiếng một phụ nữ la "Ướt, ướt…" nhưng không rõ tiếng của ai. Nghĩ họ đang đùa giỡn nên chị không để ý. Sau đó, chị không nghe thêm gì nữa cho đến sáng hôm sau mới biết có án mạng.

Cái chết bí ẩn của 2 nữ nhân viên bưu điện

14-1-2008, cũng là một ngày không thể quên đối với anh Phùng Phụng Hiếu (nhân viên của Bưu điện Thủ Thừa). Sáng sớm hôm đó, như thường lệ, anh đến giao báo tại Bưu điện Cầu Voi nhưng cổng trước và sau không mở. Nhiều lần gọi nhưng không ai lên tiếng, anh Hiếu ra phía sau trèo rào vào bưu điện thì thấy cửa khép hờ. Khi mở cửa, anh Hiếu thấy chị Nguyễn Thị Thu Vân và chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (nhân viên Bưu điện Cầu Voi) nằm trên nền nhà, cổ đầy máu, xung quanh có nhiều đồ rơi vãi như: dầu ăn, nước mắm. Trên nền gạch ở gần cửa ra vào nhà vệ sinh có nhiều giọt máu khô... Đáng nói, hiện trường vụ án nằm ngay cạnh một đội dân phòng.

Công an tỉnh Long An đã điều động cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan giám định pháp y kết luận, 2 nạn nhân tử vong do vết thương hở làm đứt ngang vùng cổ phía trước, mất máu, máu tụ vùng đầu và vùng cổ. Nhiều nam thanh niên được mời lên làm việc, lấy lời khai nhưng sau đó, mọi hướng tập trung vào Hồ Duy Hải (SN 1985; ngụ ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa). Sáng 20-3-2008, Hồ Duy Hải bị mời lên công an làm việc về hành vi cá độ rồi được thả về. Nhưng sáng hôm sau, công an bắt tạm giam Hải để điều tra về vụ án sát hại 2 nữ nhân viên bưu điện.

Bưu điện Cầu Voi đóng cửa từ khi vụ án xảy ra đến nay

Tại Bản án sơ thẩm số 97/2008/HSST ngày 28.11 - 1.12.2008, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Hồ Duy Hải tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt cả 2 tội là tử hình. Hồ Duy Hải đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 28/2009/HSPT ngày 28-4-2009, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM không chấp nhận kháng cáo.

Theo bản án hình sự phúc thẩm, khoảng tháng 10-2007, Hồ Duy Hải quen chị Nguyễn Thị Thu Vân rồi thông qua chị Vân, quen biết chị Nguyễn Thị Ánh Hồng. 19h30 ngày 13-1-2008, Hải đến bưu điện chơi. Đến 20h30, Hải đưa tiền cho chị Vân nói đi mua trái cây về ăn. Khi chị Vân đi, Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị Hồng nhưng chị này kháng cự, chạy về phía cầu thang khu vực bếp ăn. Hải lấy thớt đánh vào mặt và đầu chị Hồng, sau đó dùng dao trên mặt bàn ăn cứa cổ. Đến lúc chị Vân về, Hải dùng ghế đánh vào đầu rồi kéo chị đến xác chị Hồng, đặt đầu chị Vân lên bụng chị Hồng rồi tiếp tục dùng dao sát hại. Sau đó, Hải rửa sạch dao, bỏ vào phía trong một tấm bảng dựng ở sát vách tường gần cầu thang.

Kế tiếp, Hải lấy hơn 1 triệu đồng của phòng giao dịch, khoảng 40-50 sim điện thoại, 1 điện thoại Nokia rồi gom một số nữ trang của chị Hồng, chị Vân. Sau đó, Hải lấy nữ trang và điện thoại mang lên TP HCM bán được 3,7 triệu đồng. Gây án 1 tuần, Hải lấy quần áo, thắt lưng mặc hôm gây án đem ra đốt.

Hủy 2 bản án, điều tra lại

Tòa phúc thẩm xét thấy chỉ vì cá cược bóng đá thua hết tiền mà Hồ Duy Hải giết chết cùng lúc 2 mạng người hòng chiếm đoạt tài sản. Hành vi do Hải gây ra không những tước đoạt vĩnh viễn cuộc sống của 2 công dân mà còn gây đau khổ, mất mát không bù đắp nổi cho gia đình 2 nạn nhân. Hải phạm tội với quyết tâm cao, đến cùng, che giấu hành vi phạm tội. Do đó, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đến ngày 4-5-2009, Hồ Duy Hải có đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm hình phạt tử hình nhưng không được. Sau đó, Hồ Duy Hải và mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Loan có đơn kêu oan; dì ruột là Nguyễn Thị Rưởi và em gái Hải là Hồ Thị Thu Thủy có đơn đề nghị hoãn thi hành án đối với Hải.

Đơn xin hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải viết vào ngày 4-12-2014 Ảnh: Minh Sơn

Ngày 4-12-2014, Văn phòng Chủ tịch nước có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước về việc tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải và yêu cầu chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo xem xét, làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không. Hội đồng Thi hành án tử hình tỉnh Long An đã ra quyết định hoãn thi hành án tử hình.

Đến tháng 2-2018, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội kiến nghị xem xét, kháng nghị giám đốc thẩm vụ án. Tháng 7-2019, Văn phòng Chủ tịch nước có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước đề nghị viện trưởng VKSND Tối cao xem xét, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật với vụ án Hồ Duy Hải.

Ngày 22-11-2019, VKSND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ 2 bản án và điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. VKSND Tối cao nhận định bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm của tòa án 2 cấp có nhiều nhận định, kết luận chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án; việc thu thập, đánh giá các chứng cứ, tài liệu chưa đầy đủ; nhiều nội dung cần chứng minh của vụ án còn mâu thuẫn nhưng chưa được làm rõ.

Kỳ tới: Những "sơ hở" chết người

