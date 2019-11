Hai bé nghi bị sát hại ở Vũng Tàu: Tin nhắn của người cha viết gì?

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 07:55 AM (GMT+7)

Qua tin nhắn gửi người thân, Quân thông báo ôm 2 con cùng lao xuống biển tự tử nhưng bản thân không sao, 2 đứa con tử vong. Quân lần lượt vớt thi thể con lên bờ rồi bỏ đi

Tin nóng Sự kiện:

Ngày 15 -11, Cơ quan điều tra công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục truy tìm tung tích Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) vì nghi liên quan đến cái chết của 2 cháu là N.T.T.V (2 tuổi) và N.T.A (10 tháng tuổi), 2 nạn nhân là con ruột của Quân.

Theo trình bày ban đầu của anh N.T.H (người họ hàng của Quân), vào lúc 13 giờ 29 phút, anh H. nhận được tin nhắn từ Quân qua mạng xã hội Facebook, nội dung thông báo nói anh H. đến Bãi Trước, TP Vũng Tàu đưa 2 cháu về nhà.

Qua tin nhắn, Quân kể với anh H. rằng đưa 2 con đi tự tử, nhưng khi nhảy xuống biển thì bản thân không chết mà 2 con tử vong.

Quân lần lượt vớt xác 2 con lên bờ rồi bỏ đi.

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai của gia đình 2 cháu cũng như tìm tung tích của Quân để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, trưa 14-11, người dân tại TP Vũng Tàu phát hiện thi thể một bé trai được đựng trong ba lô gần bờ biển nên nhanh chóng báo công an.

Nhận được tin báo, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bước đầu xác định nạn nhân khoảng 9 đến 10 tháng tuổi, chết do bị ngạt nước. Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Vũng Tàu đã ra thông báo tìm tung tích nạn nhân.

Đến 16 giờ cùng ngày, người thân của cháu bé đã đến công an cung cấp thông tin liên quan đến thi thể của bé trai. Lúc này, thi thể của bé gái 2 tuổi tên T.V cũng được tìm thấy.

