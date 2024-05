Phát hiện thi thể nam thanh niên trong vườn thanh long ở Long An

Sáng 2-5, Công an TP Tân An, tỉnh Long An đang phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi nam thanh niên nằm chết ở vườn thanh long.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể nam thanh niên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, người dân ra thăm vườn thanh long thì phát hiện một nam thanh niên nằm bất động và bị xe máy đè trên người. Lại gần kiểm tra thì người dân nhận thấy nam thanh niên đã tử vong nên trình báo công an.

Địa điểm phát hiện thi thể ngay sát bên đường nhựa liên ấp Võ Duy Tạo, đoạn qua xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An.

Khoảng 1 giờ sau, một người đàn ông ở địa phương nghe tin đã chạy ra hiện trường và xác định đó là con trai mình tên N.T.T (19 tuổi), nhà cách hiện trường không xa.

Theo người đàn ông này, khoảng 18 giờ ngày 1-5, T. lái xe máy rời khỏi nhà và cả đêm không thấy về nhà.

