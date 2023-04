Phát hiện thi thể 1 phụ nữ phân hủy trong rừng ở Gia Lai

Ngày 19-4, Công an huyện Kbang (Gia Lai), cho biết Công an xã Sơn Lang đã có báo nhanh về việc phát hiện một thi thể nữ giới trong rừng và đã có người thân đến nhận dạng, xin đưa về nhà an táng theo phong tục.

Người tử vong trong rừng được xác định là bà ĐTH (39 tuổi, ngụ làng Tơ Pơng, xã Lơ Ku, huyện Kbang).

Qua đặc điểm nhận dạng, ông ĐP (chồng bà H) và bà Đinh Thị Khyenh (Trưởng làng Tơ Pơng), xác nhận thi thể này chính là bà H.

Tháng 8-2022, tại rừng Kbang cũng phát hiện hai thi thể là hai cha con. Ảnh: LK.

Trước đó, sáng ngày 18-4, Công an xã Sơn Lang nhận tin báo từ anh Đinh Văn Giới (ngụ làng Kon Von 2, Đắk Rong), trong quá trình đi rừng, dọc theo suối để bắt cá, anh phát hiện một thi thể người.

Vị trí hiện trường xác định tại khu vực Suối Bom (thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng quản lý), có tọa độ 503017.0E, 1602348.1N 949m.

Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, xác định là nữ giới. Tư thế ngồi tựa lưng vào vách đá, đầu ngã bên phải, ngồi bệt, chân co. Thân trên không mặc áo, thân dưới mặc quần dài màu đỏ mận (đã sờn rách), trên tay phải có vòng hạt chuỗi, có áo màu trắng, màu đen để trên bờ đá.

Qua thông báo nhanh cho các đơn vị công an trên địa bàn huyện Kbang, Công an xã Lơ Ku đã có thông báo phản hồi tại địa phương có người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có tiền sử bệnh thần kinh đã mất tích từ khoảng cuối tháng 2-2023. Ngay sau đó, Công an xã Lơ Ku đã cùng thân nhân người mất tích ở làng Tơ Pơng đến hiện trường để nhận dạng.

Tại đây, ông ĐP (chồng bà H đã mất tích) và bà Đinh Thị Khyenh (Trưởng làng Tơ Pơng), xác nhận thi thể này chính là bà H.

Theo người nhà nạn nhân, cuối tháng 2-2023, trong quá trình chăm sóc ông ĐP bị rắn cắn tại Trung tâm Y tế huyện Kbang, chiều tối bà H đi ra trước cổng để mua cháo cho chồng và mất tích từ đó. Bà H có tiền sử bị bệnh thần kinh.

Theo cơ quan công an, vụ việc trên không có dấu hiệu tội phạm và gia đình bà ĐTH không yêu cầu điều tra xác minh làm rõ và có nguyện vọng đưa về nhà an táng theo phong tục.

