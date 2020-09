Phẫn nộ khi người con khai nguyên nhân đánh đập mẹ già gần 80 tuổi

Thứ Ba, ngày 08/09/2020 19:00 PM (GMT+7)

Làm việc với công an, người con thừa nhận hành vi ngược đãi, bạo hành mẹ mình và cho biết nguyên nhân do trước đó không được để lại tài sản gì, nhưng hiện tại bà lại là người phải nuôi dưỡng mẹ lúc về già.

Ngày 8/9, Công an huyện Cần Đước (Long An) đã làm việc với bà N.T.H (56 tuổi), người xuất hiện trong clip có hành vi bạo hành người mẹ 79 tuổi.

Bà H. thừa nhận hành vi ngược đãi, bạo hành mẹ mình và cho biết nguyên nhân do trước đó không được để lại tài sản gì nhưng hiện tại bà lại là người phải nuôi dưỡng mẹ lúc về già.

Hiện Công an huyện Cần Đước tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý bà N.T.H theo quy định pháp luật.

Cảnh người con bạo hành mẹ già xuất hiện trên mạng. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó ngày 7/9, ông Huỳnh Văn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp Công an xã Long Hòa tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, nội dung clip trùng khớp với trường hợp xảy ra tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước. Trong đó, người bị đánh chính là bà Đ (sinh năm 1941) sống cùng con gái là bà N.T.H (sinh năm 1964) và 2 cháu ngoại (con của bà H).

Đoạn clip trên mạng xã hội là do cháu ngoại ghi lại từ tháng 11/2019, được lưu giữ trên điện thoại. Sau đó, khi bà ngoại qua đời vào ngày 2/9/2020, người cháu gửi đoạn clip cho người thân trong gia đình và sau đó xuất hiện trên mạng xã hội. Theo người dân ở trong xóm, gia đình họ có nhiều mâu thuẫn, bà H thường xuyên mắng chửi và đánh đập mẹ mình.

