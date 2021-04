Phá đường dây sex tour giá 6-10 triệu đồng/ngày tùy mức độ trẻ đẹp

Thứ Năm, ngày 29/04/2021 09:31 AM (GMT+7)

Cầm đầu đường dây bán dâm này là Vũ Thị Duyên. Mỗi chuyến đi tour du lịch với "chân dài", khách "làng chơi" phải trả 6-10 triệu đồng/ngày tùy mức độ trẻ đẹp.

Ngày 28-4, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phát hiện, triệt phá một đường dây môi giới mại dâm với hình thức tour du lịch.

Khách sạn Thảo Vy, nơi bắt quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm

Trước đó, ngày 27-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng trong đường dây này là Vũ Thị Duyên (SN 1990, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Lê Thị Vân (SN 1994, trú thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi môi giới mại dâm.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn TP Hải Dương tổ chức hoạt động môi giới mại dâm. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook đăng tải các thông tin ảo, các hình ảnh ăn mặc mát mẻ của những "người đẹp" để đánh bóng thông tin trên các trang cá nhân để tìm khách mua dâm. Phần lớn, các đối tượng tham gia trong đường dây bán dâm là nhân viên các quán karaoke.

Thông thường giá một lần bán dâm là 1 triệu đến 2 triệu đồng, tùy thuộc vào độ trẻ đẹp của các cô gái. Nếu khách có nhu cầu cần gái bán dâm đi chơi theo hình thức tour du lịch thì sẽ có giá từ 6 đến 10 triệu đồng/ngày.

Từ những tài liệu thu thập được, lực lượng công an đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Vũ Thị Duyên, nhân viên quán hát KTV (SN 1990, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, hiện đang thuê trọ ở khu 10, phường Bình Hàn, TP Hải Dương), từng có 1 tiền án về ma tuý.

Lê Thị Vân (phải) và Vũ Thị Duyên - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Duyên lập Zalo, kết bạn và mời gọi nhiều cô gái là nhân viên các quán karaoke trên địa bàn TP Hải Dương tham gia vào đường dây bán dâm. Nếu khách có nhu cầu, Duyên sẽ gửi hình ảnh của các "chân dài" cho khách lựa chọn. Theo thỏa thuận, Duyên chia cho gái bán dâm 60% tiền mua dâm của khách.

Sau nhiều ngày nắm bắt di biến động của đối tượng, chiều 24-4, phát hiện Duyên tổ chức cho một số cô gái đi bán dâm cho khách dưới hình thức đi tour du lịch tại Hải Phòng, lực lượng phá án đã bí mật theo dõi bám sát các đối tượng khi di chuyển sang Hải Phòng. Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn Thảo Vy, đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Thị Duyên và Lê Thị Vân.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, qua mạng Zalo, V.P.N. (trú tại Hải Dương) quen biết với Duyên sử dụng Zalo là "Trầm Ngọc". Sau đó, V.P.N. đặt vấn đề cần 2 gái bán dâm đi du lịch ở Hải Phòng 1 ngày (từ chiều 24-4 đến 25-4), Duyên đồng ý với giá 6 triệu đồng/gái bán dâm/ngày.

Chiều 24-4, N. cùng người bạn tên là M. đến đón 2 gái bán dâm là Lê Thị Vân và H.T.N. (SN 1993, quê ở xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Do Vân thấy mệt không đi nữa nên Duyên đã yêu cầu Vân tìm gái bán dâm khác thay thế. Vân đã tìm được chân dài khác là T.T.H. (SN 1990, ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) thế chỗ mình. Sau khi đón được chân dài T.T.H., tại khu vực 559, quốc lộ 5A (tỉnh Hải Dương), V.P.N. đã đưa 13 triệu đồng cho Duyên (gồm tiền mua dâm và tiền thưởng cho Duyên), rồi cùng bạn đưa 2 "người đẹp" đến khác sạn Thảo Vy, đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng vui vẻ. Đến hơn 20 giờ cùng ngày thì lực lượng công an bất ngờ ập vào khách sạn bắt quả tang.

