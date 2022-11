Phá đường dây ma túy lớn, thu 1 khẩu súng, 20 ngàn USD, 539 triệu đồng, 2 ôtô

Ngày 23-11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Mường Lát triệt phá Chuyên án 124T, bắt nhiều đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy "khủng".

Các đối tượng trong đường dây buôn ban ma túy "khủng"

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 19-11, lực lượng "đánh án" đã bắt quả tang Nguyễn Thị Nhật Lệ (SN 1977, trú ở phố Phú Thọ 1, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) đang mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 1 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng vụ án, công an đã bắt giữ người gồm: Tống Thị Bích (SN 1972); Trần Quang Tiến (SN 1973; ngụ số nhà 333 Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa); Hà Thị Hồng (SN 1996; ngụ đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa); Hà Thị Pớt (SN 1979) và chồng là Hà Văn Khôi (SN 1972; ngụ thị trấn Mường Lát).

Tang vật liên quan tới vụ án được công an thu giữ

Khám xét nơi ở, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng, 1 bình xịt hơi cay, 20.000 USD, 539 triệu đồng, 2 ôtô, nhiều hung khí và các tang vật có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy.

Đáng nói, kẻ cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Tống Thị Bích. Dưới vỏ bọc là chủ hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi Tống Thị Bích đã câu kết với một số đối tượng cộm cán hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới với huyện Mường Lát sau đó vận chuyển về TP Thanh Hóa tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

