Phá đường dây cá độ bóng đá các trận đấu tại SEAGames 32

Các đối tượng gồm: Đặng Anh Tuấn (SN 1988), Đinh Ngọc Tuyên (SN 1991), Nông Việt Dũng (SN 2000), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985) và Nông Ngọc Thành (SN 1986, cùng ngụ Hà Giang) đang bị tạm giữ để điều tra, mở rộng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Giang đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. 5 đối tượng liên quan đến đường dây nói trên đã lần lượt bị bắt giữ.

Các đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ (ảnh do Công an Hà Giang cung cấp)

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 06 ĐTDĐ, 01 bộ máy tính, 02 thiết bị phát wifi, 01 thiết bị mạng cáp quang, 25 phong bì bên trong có nhiều thẻ Căn cước công dân, giấy vay nợ và hơn 30 triệu đồng…

Được biết, đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh với phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, phức tạp. Chúng điều hành đường dây này bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua các giải bóng đá lớn như: Cúp C1, ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha… đặc biệt là SeaGames 32 đang diễn ra tại Campuchia.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2022 đến nay, số lượng tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc ước tính trên 120 tỷ đồng.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-voi-giao-dich-hon-120-ty-dong_1470...Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-voi-giao-dich-hon-120-ty-dong_147018.html