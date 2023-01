Phá đường dây buôn bán hơn 400 bánh heroin, bắt 15 đối tượng, thu nhiều súng đạn

Ngày 20-1, công an tỉnh Điện Biên cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và công an các tỉnh Bắc Lào đã triệt phá toàn bộ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 đối tượng tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu của nước ta và các tỉnh U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ của Lào; thu giữ 38 bánh heroin, 3 kg ma túy đá, 1 khẩu súng, 157 viên đạn các loại và 180 triệu kíp Lào.

Các đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia bị bắt giữ. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, tháng 8-2022, Bộ Công an quyết định thành lập Ban chuyên án 822L gồm các lực lượng công an 2 nước Việt Nam - Lào.

Ban chuyên án đã đấu tranh, làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam của 9 đối tượng. Trong đó, có 6 đối tượng người Việt Nam gồm: Phàn Sìn Khi (SN 1996), Vàng A Vả (SN 1990), Thào A Mang (SN 1988), Vàng A Tùng (SN 1996), Vừ A Tùng (SN 1997), cùng trú tại huyện Mường Nhé; Vàng A Thanh (SN 1999), trú tại huyện Nậm Pồ. Ba đối tượng người Lào gồm: Lả Khăm Mạ Vông (tên thường gọi Lả Dung, SN 1975, trú tại tỉnh Phông Sa Lỳ); Vàng A Chứ (tên thường gọi Vàng A Dềnh, SN 1988), Hay Tho (SN 1999), cùng trú tại tỉnh U Đôm Xay.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, từ tháng 8-2022 đến nay đã mua bán, vận chuyển 412 bánh heroin, 28 kg thuốc phiện, 3 kg ma túy đá từ Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Đây là chuyên án điển hình về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Lào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy do Công an Điện Biên và Cục C04 đồng chủ trì phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào. Để phá thành công chuyên án đã huy động 450 lượt cán bộ, chiến sĩ của Công an các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an 2 tỉnh Bắc Lào. Lực lượng chức năng đã bắt giữ và di lý các đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy trên đất Lào đưa về Việt Nam để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-buon-ban-hon-400-banh-heroin-bat-15-doi-tuong-thu-nhi...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-buon-ban-hon-400-banh-heroin-bat-15-doi-tuong-thu-nhieu-sung-dan-20230120152305747.htm