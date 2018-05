Phá cửa thông gió buồng giam, trốn ra ngoài lấy vợ

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

Sau khi bị bắt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, Công đã phá ô thông gió rồi trốn khỏi trại tạm giam.

Đối tượng Phạm Hồng Công

Sáng 25/5, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã vận động thành công đối tượng Phạm Hồng Công (SN 1994, trú xã Thạch Sơn, Anh Sơn) ra đầu thú. Công là đối tượng bị công an huyện Anh Sơn truy nã từ năm 2014 về tội “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Công cùng đồng bọn thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, có vụ trị giá 75 triệu đồng. Sau đó, Công bị Công an huyện Anh Sơn bắt để phục vụ điều tra. Trong quá trình bị tạm giam ở trại tạm giam Công an huyện Anh Sơn, Công đã phá ô thông gió bỏ trốn khỏi trại giam. Sau khi bỏ trốn, Công vào Đắk Lắk thay tên đổi họ rồi lấy vợ sinh con để tránh sự truy lùng của công an.

Đầu năm 2018, các trinh sát Công an huyện Anh Sơn đã phát hiện được nơi cư trú của Công ở Đắk Lắk nên đã phối hợp với gia đình vận động Công ra đầu thú để hưởng chế độ khoan hồng của pháp luật. Biết không thể thoát tội, ngày 23/5/2018, Phạm Hồng Công đã đến Công an huyện Anh Sơn đầu thú.