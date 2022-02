Ổ bạc "khủng" ngang nhiên "lộ thiên" trên mạng: Cờ bạc trực tuyến không có cửa thắng

Danh sách những đường dây "hút máu" con bạc trực tuyến, với quy mô rất lớn tiếp tục nối dài sau nỗ lực triệt xóa của lực lượng công an. Thế nhưng với nhiều thủ đoạn tinh vi, lọc lõi và trên hết là sức hút từ lợi nhuận "khủng" của hoạt động kinh doanh cờ bạc trực tuyến, khiến thị trường phi pháp này vẫn hoạt động đầy phức tạp và không thiếu các con bạc nhộn nhịp tham gia.

Để tránh bị công an "sờ gáy", các nhà cái (những kẻ tổ chức đánh bạc) cá cược trực tuyến dần hạn chế mở những "đại lý” điều hành trong nước mà dùng máy chủ tại các quốc gia hợp pháp hóa cá cược và đánh bạc trực tuyến. Điều này khiến công tác đấu tranh của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Đánh bạc công nghệ vì muốn... an toàn (!)

Lợi dụng hình thức đánh bạc, cá cược thể thao truyền thống đang bị bài trừ, truy quét quyết liệt từ phía cơ quan công an, các "ông trùm" giấu mặt điều hành những "tập đoàn" cờ bạc, cá cược trực tuyến đánh vào tâm lý muốn bảo mật thân phận của con bạc, đã ra sức quảng bá, bành trướng mảng đánh bạc trực tuyến. Chúng đưa ra những lời dụ dỗ ngon ngọt, khiến nhiều con bạc "khát nước" khó lòng thoát nổi.

Giao diện ứng dụng đặt cược lắc tài xỉu rất bắt mắt người chơi

Một cán bộ điều tra thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, thông thường, các đối tượng lựa chọn phương thức đăng ký hợp pháp kinh doanh tại những nước cho hợp thức đánh bạc, rồi đặt máy chủ điều hành tại đây. Tiếp đến, những đường dây cờ bạc này liên kết với các đối tượng tội phạm chuyên hoạt động lĩnh vực "đỏ đen" trong nước để lôi kéo người chơi tham gia đặt cược. Sơ đồ hoạt động, phân cấp của các đối tượng tổ chức kinh doanh cờ bạc trực tuyến, cá độ đá banh, lô đề trên mạng được tổ chức giống với các mạng lưới đa cấp biến tướng, từ cấp cao phân xuống các "đại lý”. Từ những "đại lý” lớn chia ra thành nhiều "đại lý” nhỏ rồi mới tới người chơi. Đây là hình thức ưa thích được các nhà cái cá cược lớn lựa chọn, nhằm mở rộng phạm vi hoạt động.

Với việc phân công, tổ chức chặt chẽ như vậy nên những con bạc lẻ, con bạc "mồ côi" (tự đăng ký tài khoản ngẫu nhiên, không thông qua giới thiệu) khi trót sa chân sẽ khó thoát khỏi sức hút của nó, chứ chưa nghĩ đến việc kiếm lời từ cờ bạc. Thiếu tá Nguyễn Hồng Anh (giảng viên Bộ môn quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia, Trường Đại học An ninh nhân dân) phân tích, đa phần các con bạc tìm tới hình thức chơi trực tuyến, các trang mạng để sát phạt đều vì tâm lý sợ bị phát hiện, tránh sự truy xét của cơ quan chức năng.

Đằng sau mỗi vụ triệt phá đường dây cờ bạc trực tuyến qua mạng, việc lần tìm thông tin về các con bạc gặp không ít khó khăn, mất thời gian của lực lượng phá án. Các nhà cái vịn vào lý do này để đưa ra những lời quảng cáo về sự bảo mật, thu hút người chơi đăng ký tài khoản. "Mặc dù hoạt động, tổ chức của các đối tượng có kín kẽ, ít để lại manh mối, song bằng sự quyết tâm cũng như áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mới, bên cạnh sự phối hợp liên tục giữa công an với các ngân hàng, việc điều tra đã và đang được thực hiện một cách toàn diện, triệt để” - thiếu tá Nguyễn Hồng Anh nhận định.

Nhiều Youtuber sẵn sàng livestream lôi kéo, dụ dỗ con bạc tham gia sát phạt onlineCờ bạc trực tuyến không có cửa thắng

Tham gia vào các chiếu bạc trực tuyến, nhiều con bạc nuôi mộng lợi dụng lỗ hổng công nghệ hoặc sử dụng óc suy luận để kiếm tiền từ túi của nhà cái. Tuy nhiên, thực tế lại hết sức phũ phàng: nhà cái với cách áp dụng nguyên lý "tổng âm" (tổng tiền của người thắng cộng với tổng tiền của người thua sẽ không bằng với số tiền vốn các con bạc bỏ ra ban đầu) trong việc điều hành mỗi canh bạc, khiến người cá cược hoàn toàn không có hy vọng kiếm lời.

Lấy ví dụ tại một trang cá cược trực tuyến tổ chức hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Nếu tổng số tiền người chơi đặt cược vào ô "tài" thắng chỉ là 80 triệu đồng, nhưng tổng số tiền đặt cược vào ô "xỉu" lại lên tới 100 triệu đồng. Lúc này, hệ thống vận hành sẽ tự động đưa ra kết quả ô "tài" thắng. Nhà cái sau đó sẽ trích 80 triệu đồng trong tổng số 100 triệu đồng đặt cược tại ô "xỉu" trả cho người chơi chọn kết quả "tài" thắng, còn 20 triệu đồng nghiễm nhiên rơi vào túi của nhà cái.

Chỉ cần áp dụng một nguyên lý điều hành đơn giản, nhà cái đã có thể móc tiền từ túi của con bạc một cách dễ dàng. Số tiền đặt cược càng lớn, mức lợi nhuận mà các "ông trùm" thu về càng nhiều. Quá trình tiếp cận với những hồ sơ vụ án liên quan tới cờ bạc trực tuyến, phóng viên Báo Công an TPHCM có dịp tiếp xúc với những con bạc từng một thời thâu đêm "xuống xác", ăn thua cùng những nhà cái giấu mặt.

Theo các con bạc kể lại, mức độ thiệt hại tài sản khi tham gia vào những canh bạc ảo luôn lớn hơn hàng chục lần so với hình thức đánh bạc truyền thống. Một khi bước vào cuộc chơi, con bạc sẽ quên mất rằng dù đang tham gia đánh bạc ảo, nhưng tiền bị mất lại là thật. Chuyên gia tâm lý Lê An cho rằng, khi chơi đánh bạc truyền thống, các con bạc dù có say máu tới đâu thì vẫn ý thức được việc lời hay lỗ thông qua việc cảm nhận đồng tiền được cầm trực tiếp trên tay. Nhưng khi chuyển sang hình thức "đỏ đen" qua mạng, tiền mặt giờ đây đã được chuyển thành những con số, hiển thị trên màn hình.

"Thông qua một màn hình điện thoại có kích thước nhỏ, sự tập trung của con bạc sẽ bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Từ đó, người chơi dần mất đi ý thức về rủi ro, về sự hao hụt tài sản cá nhân đang được thế chấp trong canh bạc, xem đấy là một trò chơi điện tử. Chính vì lý do này mà có những con bạc chỉ trong vài phút ngắn ngủi hoặc vài giờ đã "nướng" vào các ứng dụng "đỏ đen" trực tuyến hàng trăm triệu, có khi lên đến hàng tỷ đồng" - chuyên gia Lê An khuyến cáo.

Tang vật thu giữ của một đường dây đánh bạc khủng qua mạng

Nỗ lực làm trong sạch không gian mạng

Trong nỗ lực truy quét tệ nạn tổ chức cá cược, cờ bạc qua mạng, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an trong tháng 10-2021 đã liên tiếp đánh sập 2 đường dây cờ bạc được tổ chức theo hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến. Quy mô của các ổ nhóm này đều nằm ở những con số "khủng", lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đưa ra nhiều cảnh báo về hành vi đánh bạc trực tuyến: con bạc tham gia sát phạt qua mạng chỉ có thua chứ không bao giờ thắng và những đối tượng tổ chức đánh bạc có được các khoản tiền là hưởng phần trăm từ hoa hồng.

Cạnh đó, trong 2 đường dây cờ bạc qua mạng này, lực lượng chức năng phát hiện thủ đoạn mới để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc của các đối tượng, thông qua hình thức vờ kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo. Các đường dây tổ chức đánh bạc này được vận hành rất tinh vi, rất đông đối tượng tham gia, phân công vai trò rõ ràng, do nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về cờ bạc, am hiểu công nghệ, tiền điện tử, hoạt động với quy mô lớn.

Để các hình thức cờ bạc, cá cược trực tuyến không còn đất sống, bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an thì việc đẩy mạnh truy quét các hình thức quảng cáo hòng dụ dỗ, lôi kéo người chơi trên các kênh truyền thông là rất quan trọng. Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Đức Thọ (Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM) cho biết, thời gian gần đây, Thanh tra Sở phối hợp tích cực cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để xác minh, có hướng ngăn chặn, xử lý những ứng dụng khiêu dâm, cá cược được quảng bá tràn lan trên không gian mạng. "Hiện tại, quy định về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng là đầy đủ, biện pháp chế tài cũng đủ để răn đe, hình thức áp dụng xử lý mạnh cả về trách nhiệm hành chính lẫn hình sự" - Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nói.

