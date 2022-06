Nữ tiếp viên thoát y "hát với khách" trong phòng karaoke

Kiểm tra hành chính một cơ sở karaoke trên địa bàn phường An Thạnh (TP Thuận An), lực lượng chức năng bắt quả tang có nữ tiếp viên đang thoát y phục vụ khách.

Khoảng 18h ngày 26/6, Công an TP Thuận An (Bình Dương) kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Louis (khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TP Thuận An) phát hiện tại một phòng hát của cơ sở này có 3 nữ tiếp viên đang tiếp khách, trong đó có một nữ tiếp viên nữ không mặc quần áo đang nhảy múa với khách.

Hiện trường phòng karaoke có tiếp viên thoát y.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phòng hát này được che chắn không cho người bên ngoài nhìn vào trong và luôn có nhân viên của quán đứng canh ngoài cửa.

Phía trước cơ sở karaoke Louis.

Làm việc ban đầu, 3 nữ tiếp viên khai nhận đến “hát, múa” cho khách và được trả 1,5 triệu đồng/người. Qua test nhanh, phát hiện có 3 người là tiếp viên của quán dương tính với chất ma tuý.

