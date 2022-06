Hình ảnh nghi phạm chở can xăng đến phóng hoả tại TP Thủ Đức khiến 2 người tử vong

Sau hơn 30 giờ gây án, nghi phạm phóng hoả khiến hai người trong một gia đình tại TP Thủ Đức tử vong, đã bị công an bắt giữ tại Bến Tre.

Đầu giờ chiều 26-6, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang di lý nghi phạm phóng hoả giết người từ tỉnh Bến Tre về TP.HCM và hoàn thiện các hồ sơ chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.

Nghi phạm bị bắt giữ là Lê Công Hậu, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hậu chính là người đã dùng xăng châm lửa đốt nhà chị KTTL tại hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây.

Nghi phạm Lê Công Hậu bị công an bắt giữ. Ảnh: TS

Say khi gây án, Hậu đã trốn về quê tại tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ được Hậu và di lý về TP.HCM, hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP tiếp tục điều tra.

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào lúc 1 giờ 50 phút Hậu điều khiển xe máy hiệu Drem mang BKS: 71F3–78… đi vào hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm. Theo quan sát, phía sau xe Hậu chở theo hai can chất lỏng theo nghi là xăng.

Sau đó, Hậu đi đến nhà bà KTTL (48 tuổi) thì lửa bốc cháy. Riêng Hậu nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này, ông Th (hàng xóm) đang ngủ trong nhà phát hiện nhà bên cạnh L bốc cháy dữ dội nên đã hô hoán mọi người dập lửa và báo tin cho Công an phường Bình Trưng Tây.

Camera ghi lại cảnh Hậu chở hai can xăng đến và sau đó nhà bà L. bị cháy khiến 2 người chết. Ảnh: TS

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà bà L. có sáu người, khi công an dập tắt đám cháy thì phát hiện chị NTTN (23 tuổi) đã tử vong trên gác, NTTX (20 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, X đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài ra, bà L. và ông S. (người thân gia đình bà L.) cũng bị thương nhẹ. Rất may hai người còn lại không bị thương. Tại hiện trường, bốn xe máy, nhiều đồ đạc khác cũng bị thiêu rụi.

Vụ việc sau đó được Công an phường Bình Trưng Tây phối hợp với Đội Điều tra Tổng hợp, Đội Cảnh sát hình Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và các đơn vi liên quan khác khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Công an sau đó thu giữ can xăng gần hiện trường, đồng thời công an xác định nguồn gây cháy là do tác động từ bên ngoài và có mùi xăng. Qua kiểm tra camera và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hậu có điều khiển xe máy chở theo hai can chất lỏng đến trước khi ngọn lửa bùng lên.

Từ đó, Hậu được xác định là nghi phạm và ngay lập tức nhiều tổ trinh sát được toả ra để truy bắt Hậu.

Hiện trường vụ việc khiến 2 chị em tử vong, nhiều đồ đạc bị cháy. Ảnh: TS

Người dân tại hiện trường cũng cho biết, Hậu và bà L. có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và nghi phạm thường xuyên đến nhà chị L. gây sự.

Người dân cũng cho hay, ngôi nhà trên do L. thuê lại và sống cùng hai người con là N và X. Mới đây, bà ngoại, cậu ruột và cháu trai của bà L. lên chơi kết hợp khám bệnh nên ở chung với ba mẹ con.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người cậu của hai nạn nhân đã đạp cửa sổ thoát ra ngoài và cứu được ba người còn lại.

