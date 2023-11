Nữ thủ quỹ bưu điện ở Kiên Giang đốt bỏ nhiều quần áo trước khi bị bắt

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Thanh (SN 1976; ngụ thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về hành vi tham ô tài sản.

Bị can Vũ Thị Thanh

Theo kết quả điều tra, Thanh là thủ quỹ Bưu điện huyện Gò Quao (thuộc Bưu điện tỉnh Kiên Giang), được phân công nhiệm vụ giữ tiền, thực hiện các khoản thu chi của bưu điện.

Do nợ nần bên ngoài nhưng không có khả năng chi trả nên vào khoảng 13 giờ ngày 11-6, lợi dụng chủ nhật không có ai đi làm, Thanh đến Bưu điện huyện Gò Quao rồi vào phòng quỹ mở két sắt lấy trên 1,5 tỉ đồng đem về trả nợ.

Đến chiều 13-6, Thanh đến cơ quan và thừa nhận đã tự ý lấy số tiền nói trên; đồng thời nộp lại cho bưu điện 56 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận cho bạn bè mượn tiền nhưng họ không trả. Từ đó, do túng thiếu nên Thanh vay tín dụng đen bên ngoài với lãi xuất cao để xoay xở, lâu dần tiền lãi và gốc quá nhiều nên không có tiền trả, bị chủ nợ đe dọa.

Sợ nguy hiểm đến cho gia đình và bản thân, Thanh đã lấy số tiền trên để trả nợ, chứ không sử dụng vào mục đích gì khác.

Gia cảnh của Thanh rất khó khăn, đã ly dị chồng và phải nuôi 2 con trai đang đi học. Biết mình sẽ bị bắt, Thanh đã chuẩn bị sẵn cho mình vài bộ đồ để mang theo vào trại; số còn lại Thanh đốt bỏ vì cho rằng ngày về còn xa, lúc đó đồ sẽ hư hỏng theo thời gian.

Thấu hiểu gia cảnh của bị can, ngày thực hiện lệnh bắt giữ Thanh, nữ điều tra viên Tống Kim Chi (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang) và kiểm sát viên thụ lý vụ án cùng mọi người trong tổ công tác đã tự nguyện quyên góp trên 3 triệu đồng gửi cho con bị can này để 2 cháu khắc phục một phần nào khó khăn trong cuộc sống khi vắng mẹ.

