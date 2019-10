Nữ sinh viên xinh đẹp như “hot girl” bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm

Thứ Năm, ngày 03/10/2019 18:30 PM (GMT+7)

Trong lúc tổ chức môi giới mại dâm tại nhà nghỉ của gia đình, Nguyễn Thị Lê hiện đang là sinh viên đã bị Công an TP Vinh, Nghệ An bắt giữ.

Tin nóng Sự kiện:

Ngày 3-10, thông tin từ Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Thị Lê (trú tại khối Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú tại số nhà 111B đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Nguyễn Thị Lê bị bắt về hành vi môi giới mại dâm - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua quá trình theo dõi, cơ quan công an TP Vinh phát hiện nhà nghỉ Hồng Quyết 2 nằm trên đường Lý Thường Kiệt, TP Vinh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm nên đã lập chuyên án 919 để triệt phá.

Cuối tháng 9-2019, qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng 103, có Nguyễn Văn H. (SN 1979, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang có hành vi mua dâm với Bùi Thị H. (SN 1995, trú tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa). Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ tại quầy lễ tân gồm Trần Văn D. (SN 1989, trú tại huyện Nam Đàn) và Trương Thị Th. (SN 1994, trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc). Tại đây, D. và Th. khai nhận vừa có hành vi mua bán dâm tại phòng 105 tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Nguyễn Thị Lê (SN 1998, trú tại khối phố Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 đã có hành vi môi giới mại dâm cho Trần Văn D. và Nguyễn Văn H.. Sau đó, Nguyễn Thị Lê chia cho Trương Thị Th. và Bùi Thị H. mỗi người 50% số tiền bán dâm.

Nguyễn Thị Lê đã tới cơ quan công an đầu thú ngay sau đó và nộp lại số tiền 400.000 đồng thu được từ việc môi giới mại dâm.

Được biết, Nguyễn Thị Lê, có ngoại hình xinh đẹp như một "hot girl", hiện đang là sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn TP Vinh. Lê vừa về làm dâu của chủ nhà nghỉ Hồng Quyết 2. Hàng ngày Lê phụ giúp công việc lễ tân tại nhà nghỉ của gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.