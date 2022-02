Nữ sinh trốn gia đình qua đêm với thầy giáo thực tập 4 lần/tuần

Sau nhiều lần trao đổi bài vở, cô nữ sinh và thầy giáo thực tập của mình trở nên thân thiết và dần nảy sinh tình cảm.

Chuyện tình trong lớp học

Ngày 18/1/2022, một người đàn ông 27 tuổi đã bị tòa án Singapore kết án 16 tháng tù giam sau khi thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục với một nữ sinh 15 tuổi.

Cô nữ sinh 15 tuổi thường trốn bố mẹ qua đêm tại nhà thầy giáo thực tập của mình. (Ảnh minh họa)

Theo hồ sơ của tòa án, người đàn ông này từng theo học tại Học viện Giáo dục Quốc gia. Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2019 đến tháng 11/2019, anh ta đã tới thực tập tại ngôi trường nơi nạn nhân đang theo học. Sau đó, người này được chỉ định dạy lớp của nạn nhân.

Cô nữ sinh 15 tuổi cùng các bạn của mình từ đó thường xuyên trao đổi việc học với thầy giáo thực tập. Sau nhiều lần như vậy, hai người trở nên thân thiết và liên lạc với nhau mỗi ngày. Dần dần, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Với lý do kèm cặp thêm, người đàn ông sau đó đã có được sự chấp thuận của cha mẹ cô và bắt đầu dạy riêng cho nạn nhân. Ban đầu, các buổi học diễn ra tại nhà của nữ sinh nhưng dần dần, lấy hết lý do này đến lý do khác, cô gái đã tới nhà thầy giáo thực tập.

Được một thời gian, nghi phạm đã hoàn thành chương trình thực tập của mình và không còn dạy ở trường của nạn nhân. Cha mẹ cô bé cũng đinh ninh rằng những buổi học phụ đạo đã kết thúc mà không hề biết rằng đó cũng là lúc con gái mình qua đêm ở nhà nghi phạm tới 4 lần mỗi tuần.

Những chuyến đi lúc nửa đêm

Cô nữ sinh sẽ đợi các thành viên trong gia đình đi ngủ vào khoảng 22h sau đó lẻn ra ngoài và đến nhà của nghi phạm. Cả hai qua đêm cùng nhau và đến khoảng 4h sáng, nghi phạm sẽ gọi xe đưa nữ sinh về nhà trước khi bố mẹ cô thức dậy.

Hành vi này chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi mẹ của cô gái thức dậy vào khoảng 6h15 sáng ngày 13/2/2020 và phát hiện con gái mình không ở nhà.

Người mẹ đã gọi vào điện thoại của nạn nhân nhưng không ai nhấc máy. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn liền liên lạc với nghi phạm để hỏi tung tích con gái. Tuy nhiên tới 7h sáng, nghi phạm mới trả lời tin nhắn của người mẹ, sau khi nạn nhân đã rời khỏi nhà mình. Người đàn ông này giả vờ không biết gì và còn tỏ ra quan tâm bằng cách hỏi mẹ cô nữ sinh xem có cần anh ta giúp gì không.

Cô gái cuối cùng về đến nhà vào khoảng 7h50 hôm đó nhưng nhất định không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mẹ. Ba ngày sau, người mẹ quyết định báo cảnh sát và lúc này, cô nữ sinh mới đành kể lại mọi chuyện.

Nghi phạm sau đó đã bị đình chỉ công tác từ tháng 2/2020 và không được phép giảng dạy ở bất kỳ trường học nào.

Đáng nói, vào thời điểm quan hệ với cô nữ sinh, nghi phạm đã có bạn gái. Người đàn ông nhận thức được rằng mối quan hệ của anh ta với trẻ vị thành niên là "sai trái ở nhiều mặt". Lấy lời khai với cảnh sát, anh ta cho biết chỉ coi mối quan hệ với nạn nhân là tạm thời và sẽ có lúc phải kết thúc.

Luật sư bào chữa cho nghi phạm đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt bằng việc nói rằng thân chủ của mình đã mất hết cơ hội làm giáo viên và phải làm công việc tài xế để trang trải cuộc sống. Cuối cùng, tòa tuyên phạt người đàn ông 27 tuổi 16 tháng tù giam.

