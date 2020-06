Nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh, lột đồ trong lớp

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 17:00 PM (GMT+7)

Tranh cãi qua mạng, nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh, lột đồ trong lớp. Một số học sinh khác đã quay video rồi đăng lên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an TX.Đông Triều (Quảng Ninh), tại địa phương vừa xảy ra vụ việc một nhóm nữ sinh hành hung, lột quần áo của một nữ sinh khác. Khi sự việc xảy ra, một số nam sinh đã dùng điện thoại quay lại cảnh đánh nhau và phát tán trên mạng xã hội.

Nữ sinh lớp 10 bị bạn lột đồ. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Công an TX.Đông Triều, sau khi nắm thông tin, công an đã làm rõ nhóm nữ sinh đánh nhau, còn người tung video lên mạng xã hội đang tiếp tục được xác minh. Về nhóm nữ sinh đánh nhau, do các em đều dưới 16 tuổi nên chỉ lập hồ sơ lưu và chuyển lại cho nhà trường để đánh giá hạnh kiểm, giáo dục các em.

Theo báo cáo của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên TX.Đông Triều, học sinh V.H.T trả tiền mua áo của em L.T.K.T nhưng em T. không trả áo. Cả hai sau đó cãi nhau trên mạng xã hội.

Ngày 15/6, em L.T.K.T và một nữ sinh khác đã xông vào đánh, xé quần áo của em V.H.T. Sau đó, cán bộ của trung tâm và giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cả nhóm viết bản tường trình và xóa video đã quay.

Nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cùng 2 học sinh đánh bạn đến nhà V.H.T để xin lỗi. Sau đó các em đã đi học bình thường.

Nguồn: https://danviet.vn/quang-ninh-nu-sinh-lop-10-bi-ban-danh-lot-do-trong-lop-20200617151758425.htmNguồn: https://danviet.vn/quang-ninh-nu-sinh-lop-10-bi-ban-danh-lot-do-trong-lop-20200617151758425.htm