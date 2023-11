Nữ quái cầm đầu nhóm bảo kê cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp vận tải

Trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức đã nắm được thông tin tại khu vực xung quanh công trường dự án V.G.P (đường Phước Thiện, khu phố Phước Thiện, phường Long Bình, TP Thủ Đức) có sự xuất hiện bất thường của một số đối tượng có những hành vi lén lút, đáng ngờ.

Với vẻ bên ngoài là người tốt, chúng tự đứng ra ngăn chặn không cho các phương tiện xe cơ giới đi vào khu dân cư, dựng bảng thông báo xe đi chậm để không gây ảnh hưởng môi trường… Thực tế, mục đích của số đối tượng này là chiếm đoạt tài sản của hàng loạt doanh nghiệp với thủ đoạn hết sức tinh vi, dưới sự cầm đầu, chỉ đạo của một phụ nữ.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Vào khoảng 11h trưa 30/10, hàng chục trinh sát đã mật phục xung quanh khu vực. Lúc này đối tượng Nguyễn Kim Thu (SN 1983, HKTT: khu phố Phước Thiện, phường Long Bình) xuất hiện cùng với em ruột là Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN 1990), Nguyễn Văn Anh (“Dũng Em”, SN 1975, ngụ khu phố Phước Thiện, phường Long Bình; là anh họ của Thu), Nguyễn Hoài Phúc (SN 1999, ngụ phường Tân Phú, TP Thủ Đức, là con của Văn Anh) cũng xuất hiện.

Các đối tượng trên đã có những hành động đe dọa, ngăn chặn xe container BS 50H-203.94 do anh Nguyễn Quốc Dũng (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển, đi cùng phụ xe là anh Trương Tuấn Thanh (SN 1992, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) đang chở vật tư vào công trình xây dựng dự án.

Bị chặn đường, anh Thanh xuống xe nói chuyện thì bị Tuyến hùng hổ lao tới đánh vào mặt khiến chiếc điện thoại anh Thanh đang cầm trên tay rơi xuống đường. Cùng lúc này Thu dùng chân đá chiếc điện thoại văng vào tường. Không dừng lại, Thu còn hung hăng chạy đến nhặt điện thoại ném mạnh xuống đường rồi sau đó tiếp tục ném luôn xuống hố nước gần đó…

Ngay lúc đó, các Cảnh sát hình sự đã ập đến khống chế Nguyễn Kim Thu, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Văn Anh và Nguyễn Hoài Phúc đưa về trụ sở Công an làm việc.

Các vật dụng chắn lối đi được các đối tượng dùng để chặn xe, “làm luật”, nhằm ép buộc các doanh nghiệp vận tải phải "trả phí".

Từ những chứng cứ thu thập được trong quá trình theo dõi, lời khai của các đối tượng cũng như tài liệu, thông tin từ phía bị hại cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức bước đầu xác định: Vào khoảng đầu tháng 1/2023, thấy có nhiều xe tải, xe chở hàng, chở vật tư... chạy ngang nhà để phục vụ công trình xây dựng dự án V.G.P, Thu đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính. Thu bàn bạc với Tuyến và Phúc cùng nhau chặn các xe lại, lấy lý do “xe chạy khiến đường bị bụi, cần phải vệ sinh, tưới đường hàng ngày mới đảm bảo môi trường khu dân cư” để ép đòi tiền các doanh nghiệp có xe lưu thông ngang qua tuyến đường trước nhà Thu.

Sau đó, Phúc rủ thêm cha ruột của mình là Nguyễn Văn Anh cùng tham gia chặn xe. Chúng đặt vấn đề thỏa thuận với các doanh nghiệp để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Trung bình mỗi tháng, Phúc chia cho Thu 4 triệu đồng, Tuyến từ 4 đến 5 triệu đồng, Văn Anh từ 3 đến 5 triệu đồng, số còn lại Phúc hưởng.

Để ngăn chặn, làm khó các phương tiện qua lại, Phúc mang thùng đựng rác ra dựng giữa đường trước nhà mình ở số 331 đường Phước Thiện nhằm chặn không cho xe qua. Thu, Tuyến, Phúc và Văn Anh dùng những lời lẽ hăm dọa, gây áp lực cho các tài xế xe hoảng sợ rồi gọi cho các nhà thầu cử người đại diện ra thương lượng, đưa tiền hàng tháng để được yên ổn làm ăn.

Nếu doanh nghiệp nào, xe nào không đáp ứng yêu cầu, các đối tượng sẽ kéo nhau ra làm mọi cách ngăn chặn không cho xe chạy vào tuyến đường trên. Thu và Tuyến còn lấy bàn ghế và nhiều dụng cụ ra dựng giữa đường trước nhà để chặn xe lấy tiền “phí môi trường”.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chúng đã gây áp lực ép buộc 8 công ty, gồm: Phan Vũ, Thảo Nguyên, Central, Tung Feng, BM Window, Minh Anh, KPA, Refine phải đưa tổng số tiền 210 triệu đồng để cho đi ngang nhà Phúc vào công trình xây dựng.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 10/2023, Thu, Tuyến và Phúc đã gây áp lực ép Công ty Sông Tiền do anh Dương Đình Tuấn là giám đốc đưa tổng số tiền 230 triệu đồng để cho các xe của công ty này được yên ổn ra vào công trình xây dựng đổ cát, đá.

Tương tự, vào ngày 9/3/2023, Thu và Phúc đã gây áp lực ép Công ty Sông Vũ do anh Nguyễn Hoàng Diệp là tài xế đại diện công ty đưa số tiền 5 triệu đồng. Từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023, Tuyến và Phúc gây áp lực ép Công ty Tây Nam do anh Lê Duy Nam là Phó Giám đốc đưa tổng số tiền 13 triệu đồng…

Cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã đe dọa, gây áp lực với các doanh nghiệp để đòi tiền các xe vào công trình xây dựng với tổng số tiền chiếm đoạt là 458 triệu đồng…

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn Hoài Phúc và Nguyễn Văn Anh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Kim Thu về tội “Cưỡng đoạt tài sản và Hủy hoại tài sản”.

Ngoài ra, Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ một số hành vi khác của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

