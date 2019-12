Nữ nhân viên massage lừa giải hạn, xóa vận đen để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Để có tiền tiêu xài, Hà đã lừa đảo nạn nhân giải hạn chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Hành vi của “nữ quái” này đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hà (SN 1991), thường trú xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Hà từng làm nhân viên massage tại một khách sạn trên địa bàn TP.Vinh. Thời gian làm việc tại đây, Hà quen biết một người phụ nữ tên M., trú TP.Vinh. Người phụ nữ này giới thiệu với chị M. mình tên là Hà Anh, quê ở thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Biết chị M. là người có điều kiện kinh tế khá giả nhưng lại rất mê tín nên Hà đã lên kế hoạch lừa đảo.

Để chị M. tin tưởng, Hà sử dụng thuê bao khác, đăng nhập vào tài khoản Zalo và xưng là mẹ chồng của Hà để nhắn tin trò chuyện với chị M. Qua mạng xã hội, với danh nghĩa mẹ chồng, Hà nói mình có khả năng xem tướng số, xem phần âm và giải hạn.

Vì công việc làm ăn thời gian gần đây không thuận lợi nên chị M. đã để nghị “mẹ chồng” Hà giải hạn.

Để làm lễ giải hạn, Hà yêu cầu chị M. gửi 113 triệu đồng tiền mặt lên Con Cuông để làm lễ. Vì không đủ tiền nên chị M. chỉ gửi 50 triệu đồng, số tiền còn thiếu sẽ thanh toán sau.

Không chỉ yêu cầu chị M. chuyển tiền, từ tháng 8/2018 đến tháng 6/2019, Hà đã yêu cầu, bắt buộc chị M. gửi nhiều đồ lễ là thực phẩm nhập khẩu đắt tiền, ti vi, tủ lạnh, điện thoại xịn qua bưu điện hoặc xe khách... Để tạo lòng tin cho chị M., nhiều lần Hà gửi lại một ít đồ lễ để cho chị Mai “thụ lộc”.

Nhận thấy hành vi của Hà là lừa đảo, chị M. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Cảnh sát xác định, đối tượng tạo ra màn kịch là Phạm Thị Hà, quê ở Thanh Hóa, hiện đang sống cùng người yêu ở xã Lục Dạ, huyện Con Cuông.

Cơ quan chức năng đã bắt quả tang khi Hà đang nhận đồ lễ của chị Hà gửi lên. Thời điểm bị bắt quả tang, tổ công tác đã thu giữ 1 điện thoại Iphone X, 19 nhẫn, dây chuyền, bông tai các loại, 109 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng đồ gồm lọ hoa, ly nước, bộ chuông mõ…

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ tháng 9/2018 đến tháng 6/2019, Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài chị M., Hà còn lừa đảo nhiều người khác. Vì vậy, phòng Cảnh sát hình sự thông tin, ai là nạn nhân của Phạm Thị Hà thì đến CQĐT để trình báo.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thời điểm này, Hà đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

