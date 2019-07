Nữ nhân viên cây xăng bị đâm tử vong: Lời kể của người duy nhất chứng kiến vụ việc

Thứ Sáu, ngày 12/07/2019 20:00 PM (GMT+7)

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Dũng và chị Ph. là 2 nhân viên trực tại cây xăng. Vào khoảng 2h, khi anh Dũng đang ngủ say bỗng nghe tiếng gọi thất thanh, mở cửa ra thì thấy chị Ph. đang nằm trên vũng máu.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục trích xuất camera dọc Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quỳnh Giang, để truy tìm hung thủ dùng dao đâm tử vong chị Trần Thị Ph. (37 tuổi) trú xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Thời điểm xảy ra vụ việc được xác định vào 2h ngày 10/7. Lúc này, chị Ph. và anh Dũng là 2 nhân viên trực tại cây xăng Quỳnh Giang. Để thuận tiện cho việc phục vụ khách hàng, anh chị chia nhau thời gian trực.

“Cách đó không lâu, tôi mới đổi ca trực cho chị Ph. rồi vào trong phòng của khu nhà để nằm ngủ. Khi đang ngủ say, tôi bất ngờ nghe tiếng gọi thất thanh bên ngoài nên chạy ra xem. Khi mở cửa ra thì thấy chị Ph. mặt tái xanh, đau đớn bởi nhiều vết đâm, máu chảy rất nhiều”, anh Dũng kể.

Hình ảnh kẻ gây án được camera an ninh ghi lại được.

Nam nhân viên cho biết, lúc này anh không thấy bất kỳ ai, người dân xung quanh cũng đã ngủ say. Sau đó, anh lập tức chạy sang bệnh viện Đa khoa Minh An cách cây xăng khoảng 30m để gọi cấp cứu và điện báo cho cơ quan chức năng.

Anh Dũng cho hay, bình thường chị Ph. là một nhân viên cần mẫn, chăm chỉ và khá hiền lành. Trước nay, anh chưa thấy chị Ph. xích mích hay thù oán với ai. Vì vậy, anh Dũng không hiểu sao có kẻ lại ra tay tàn độc như vậy.

Sáng 11/7, gia đình, bà con lối xóm cùng đồng nghiệp tổ chức tiễn đưa chị Trần Thị Ph. về nơi an nghỉ cuối cùng. Trên quãng đường đi, tiếng gào khóc gọi tên người phụ nữ xấu số trong tuyệt vọng. Chứng kiến 2 đứa trẻ 4 tuổi và 9 tuổi khoác áo tang đi bên cạnh chiếc quan tài của người mẹ xấu số, không ai cầm được nước mắt.

Khăn tang phủ trắng QL1.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã phát đi thông báo gửi tới công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án giết nữ nhân viên bán xăng ở xã Quỳnh Giang.

Đối tượng nghi vấn đâm chết nữ nhân viên bán xăng được xác định là nam giới từ 25-35 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 - 1m70, nặng khoảng 65 - 75kg, da ngăm đen, cắt tóc ngắn. Khi gây án, nghi phạm mặc áo phông màu trắng, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao màu đen, đế giày màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen có sọc kẻ màu trắng ở giữa.

Cơ quan điều tra yêu cầu nếu đơn vị, cá nhân nào thấy người có đặc điểm tương tự như trên thì thông báo cho Công an huyện Quỳnh Lưu hoặc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An qua số điện thoại 0967326777 (ông Nguyễn Thanh Hoàn, Công an huyện Quỳnh Lưu) hoặc 0984811867 (ông Phạm Chí Linh, Phòng cảnh sát hình sự).