Nữ kế toán "mây mưa" với chánh án trong phòng làm việc lại bị đánh ghen phải nhập viện?

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 16:00 PM (GMT+7)

Bà Đ.T.K.C. - người bị lộ clip "mây mưa" với ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án Toà án Nhân dân huyện Minh Hoá ở trụ sở trong giờ làm việc vào khoảng 7 tháng trước vừa phải nhập viện điều trị nghi do bị đánh ghen tại khu vực trường bắn của huyện Minh Hoá...

Toà án Nhân dân huyện Minh Hoá nơi ông Xướng và bà Cúc từng mây mưa trong giờ hành chính

Ông Đinh Viễn Anh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hoá (Quảng Bình) cho biết đang điều trị cho bệnh nhân Đ.T.K.C. (50 tuổi) - nữ kế toán của Toà án Nhân dân huyện Minh Hoá. Nạn nhân nhập viện chiều thứ 7, ngày 4/4 trong tình trạng nhiều vết phù nề trên người và hiện vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viên này.

Khi được hỏi về vụ việc, ông Nguyễn Thanh Xuân - Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Bình nói đã nhận được thông tin bà Đ.T.K.C. bị hành hung phải nhập viện cấp cứu có liên quan tới ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án Toà án Nhân dân huyện Minh Hoá nhưng khi gọi điện hỏi thì cả hai người này "mỗi người nói một nẻo". Ông Xuân cho rằng: "Nên chờ công an điều tra, kết luận thì mới trả lời chính xác được.”

Trong khi đó, trưa 9/4, ông Nguyễn Văn Toàn - Chánh án Toà án Nhân dân huyện Minh Hoá cho biết, ông vừa đến thăm bà Đ.T.K.C tại bệnh viện và được bà này cho biết đã bị vợ con ông Đinh Lâm Xướng hành hung.

Phóng viên báo Tiền Phong đã gọi liên hệ qua điện thoại hỏi nguyên nhân bà Đ.T.K.C. bị hành hung nhưng người này từ chối trả lời vì đang... rất mệt và đau đầu.

Theo thông tin ban đầu, tối 2/4, bà Đ.T.K.C. đã bị một nhóm người nghi là vợ con ông Đinh Lâm Xướng vây đánh tại khu vực trường bắn của huyện Minh Hoá.

Như Tiền Phong đã thông tin, cách đây khoảng 7 tháng, ông Đoàn Ngọc Lâm - Bí thư Huyện ủy Minh Hoá, bất ngờ nhận được 1 USB chứa clip “nóng” ông Xướng đang quan hệ tình dục với bà Đ.T.K.C ngay tại trụ sở trong giờ hành chính.

Cả ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Ông Xướng nói là do say rượu, không làm chủ được bản thân. Tuy nhiên, để có cở sở xử lí, Huyện uỷ Minh Hoá vẫn gửi USB nói trên ra Viện khoa học Hình sự Bộ Công an để nghị giám định. Kết quả giám định cho thấy clip nói trên không bị cắt ghép, chỉnh sửa.

Bà C. sau đó cũng bị kỷ luật Cảnh cáo về mặt Đảng; còn ông Xướng ngoài việc cách chức về mặt Đảng và cách chức về mặt chính quyền đã được chuyển công tác về TAND tỉnh Quảng Bình. Được biết cả 2 người này đã có gia đình riêng.

