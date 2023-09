Nữ diễn viên chết trong tư thế treo cổ ở phòng tắm: Tội ác sáng tỏ

Khi Adrienne Shelly - nữ diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch nổi tiếng của điện ảnh Mỹ thập niên 1990 được tìm thấy chết trong tư thế treo cổ ở phòng tắm, cơ quan chức năng lập tức nghi ngờ cô đã tự tử. Nhưng rồi, một dấu giày mờ trên bồn cầu vệ sinh và nút thắt đáng ngờ của ga trải giường đã khiến cuộc điều tra đi theo một hướng mới.

Diego Pillco.

Màn cướp bất thành

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Diego Pillco, khi anh ta một mình làm việc trong căn hộ đang sửa chữa thì Adrienne Shelly xuất hiện phàn nàn về tiếng ồn. Nữ diễn viên đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Diego lo sợ bị trục xuất liền đi theo Adrienne về căn hộ của cô. Tại đây, hai người xảy ra xô xát. Diego nói rằng đã xông vào đánh Adrienne khiến cô bất tỉnh và dàn dựng hiện trường giống như một vụ tự sát.

Tuy nhiên, điều tra viên cảm thấy nghi ngờ vào lời khai này. Đôi giày của Adrienne không hề có vết bụi bẩn, không phù hợp với việc cô đã xuống căn hộ tầng dưới đang sửa chữa. Ngoài ra, thời điểm bị sát hại, cô chỉ đi tất. Các giám định y tế cũng xác nhận rằng Adrienne còn sống khi bị treo cổ.

Diego Pillco bị buộc tội giết người cấp độ hai vào năm 2006. Tuy nhiên, khi ra tòa hai năm sau đó, anh ta đã thay đổi lời khai sau thỏa thuận nhận tội với công tố viên để đổi lấy tội danh nhẹ hơn là ngộ sát cấp độ một.

Trước tòa, kể lại những gì đã thực sự xảy ra vào ngày 1/11/2006. Trên thực tế, không phải Adrienne tới nơi Diego đang làm việc để phàn nàn về tiếng ồn. Thay vào đó, Diego tiết lộ sau bữa trưa, anh ta nhìn thấy nữ diễn viên trong tòa nhà. Diego nảy sinh ý định cướp ví của cô.

Diego bám theo Adrienne lên căn hộ, nhìn thấy chiếc ví trên bàn, định lẻn vào lấy tiền rồi bỏ chạy. Tuy nhiên Diego bị Adrienne bắt gặp. Adrienne dọa gọi cảnh sát nhưng đã bị Diego giật điện thoại từ trong tay trước khi cô kịp bấm số. Diego sau đó bịt miệng Adrienne để khống chế .

“Khi cô ấy ngã xuống sàn, tôi nhìn thấy một tấm khăn trải giường và quyết định dùng nó siết cổ cô ấy”, Diego nói trước tòa. Cuối cùng, hắn dàn dựng hiện trường như thể nạn nhân đã tự sát trước khi rời đi.

Nỗi đau khôn nguôi

Trong phiên tòa tháng 3/2008, Andy Ostroy – chồng của nạn nhân tỏ ra vô cùng đau buồn và tức giận nói rằng Diego không đáng được thương xót. “Tôi muốn cậu ta mục nát trong phòng giam… Tôi sẽ dành những tháng ngày còn lại để căm thù cậu ta vì những gì đã làm”. Andy nói rằng Adrienne - người vợ tốt bụng, chu đáo và yêu thương chính là cuộc sống của anh.

Ngày 6/3/2008, Diego bị kết án 25 năm tù, không có cơ hội được ân xá. Anh ta bị giam giữ tại Cơ sở Cải huấn Coxsackie (quận Greene, New York) với mức an ninh tối đa. Bản án của Diego sẽ kết thúc vào vào ngày 4/11/2031 nhưng anh ta có thể được trả tự do sớm nhất là 6/4/2028. Bất kể thời điểm nào ra tù, Diego cũng sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ.

Sau này, Andy đệ đơn kiện nhà thầu thuê Diego làm công nhân xây dựng nhưng vụ kiện đã bị bác bỏ vào tháng 7/2011. Anh cũng thành lập Quỹ Adrienne Shelly, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên trao học bổng, tài trợ sản xuất, hỗ trợ các nghệ sĩ nữ để vinh danh vợ mình.

Giờ đây, người đàn ông 64 tuổi vẫn tiếp tục giữ vai trò nhà sáng lập và giám đốc điều hành của quỹ, đồng thời theo đuổi công việc kinh doanh của riêng mình với tư cách là nhà sản xuất ở New York. Andy vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau và luôn cố gắng trở thành người cha tốt nhất có thể cho cả Sophie –con gái của anh với Adrienne và cô con gái riêng từ mối quan hệ trước.

