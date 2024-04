Nữ “đại gia” bể hụi trăm tỉ ở Phú Quốc bất ngờ rút tên khỏi công ty

Như đã thông tin, ngày 29-12-2023, hàng chục người kéo đến khách sạn của bà P. tại khu phố 7, phường Dương Đông để căng băng-rôn, dùng loa thùng yêu cầu bà P. cùng chồng ra giải quyết nợ tiền hụi. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường đã có mặt giải tán đám đông để tránh gây mất trật tự địa phương. Sau đó, công an đã mời các bên liên quan lập biên bản sự việc. Tại buổi làm việc với Công an phường Dương Đông và những người liên quan, ông B.A.V., Tổng quản lý khách sạn Kim Hoa, đồng thời cũng là chồng bà P. thừa nhận có biết vợ thiếu nợ hụi của nhiều người và cho biết gia đình đã đề ra hướng giải quyết tiền nợ hụi của bà P. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng bà P. vẫn không có phương án trả nợ cụ thể nên nhiều người đã gửi đơn tố giác tội phạm đối với bà này đến cơ quan chức năng.