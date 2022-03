Nữ công nhân 13 tuổi ở Bắc Giang bị người yêu và 3 đồng nghiệp cưỡng hiếp

Bé N.T.T đã bị nhóm của Huy cùng nhau giở trò đồi bại trong căn phòng trọ.

Các đối tượng Vàng Mí Tủa, Giàng Mí Sử, Sùng Mí Po và Dương Đan Huy tại cơ quan công an

Ngày 25/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với 4 đối tượng cùng là công nhân.

Các đối tượng gồm: Vàng Mí Tủa (SN 2006) và Giàng Mí Sử (SN 2005); Sùng Mí Po (SN 2003, cùng trú tỉnh Hà Giang) và Dương Đan Huy (SN 2006, trú tại thôn Lân Quang, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Hiện các đối tượng đang tạm trú tại tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

Trước đó, ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc chiều ngày 13/3, cháu N.T.T (SN 2009, trú tại huyện Việt Yên - là công nhân cùng công ty với 4 bị can) bị một nhóm đối tượng hiếp dâm tại phòng trọ ở tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an huyện Việt Yên đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ khẩn cấp đối với nhóm đối tượng trên.

Quá trình điều tra xác định 4 đối tượng đều là công nhân làm cùng Công ty và có quen biết với cháu N.T.T. Trong đó Dương Đan Huy đang có quan hệ tình cảm với cháu N.T.T.

Tối 12/3, tại phòng trọ của Huy ở tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Huy đã có hành vi hiếp dâm cháu N.T.T.

Đến chiều 13/3, cháu N.T.T sang chơi tại phòng trọ của Vàng Mí Tủa, tại đây các đối tượng Vàng Mí Tủa, Giàng Mí Sử và Sùng Mí Po có hành vi hiếp dâm đối với cháu N.T.T.

