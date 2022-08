Nguyên nhân vụ chồng bắn chết vợ lúc cãi vã

Thứ Ba, ngày 23/08/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trong lúc cãi vã, bất ngờ ông Lương Văn T. đã dùng súng tự chế bắn vào vùng mạn sườn bên trái của vợ.

Sáng 23-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Lô Thị Trà My, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết nguyên nhân dẫn đến việc ông Lương Văn T. (SN 1962, trú bản Lở, xã Xá Lượng) dùng súng bắn vợ tử vong là do mâu thuẫn gia đình kéo dài.

"Nguyên nhân dẫn tới sự việc là do mâu thuẫn gia đình bởi từ trước tới nay hai vợ chồng ông T. thường xuyên xích mích, cãi vã nhau"- bà My thông tin.

Người dân tổ chức mai táng bà H.- Ảnh: N. Phê

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20 giờ 45 ngày 21-8, ông Lương Văn T. và vợ là bà Kha Thị H. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, quá bực tức, ông T. đã dùng súng tự chế bắn vào vùng mạn sườn bên trái của vợ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, mọi người đưa bà H. đến Trung tâm y tế huyện Tương Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà H. đã tử vong.

Ông T. bị cơ quan công an tạm giữ ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-nhan-vu-chong-ban-chet-vo-luc-cai-va-20220823091721256.htmNguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-nhan-vu-chong-ban-chet-vo-luc-cai-va-20220823091721256.htm