Nữ chủ quán nước được phát hiện tử vong với vết thương trên ngực

Ngày 2-11, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ giết người nghi do mâu thuẫn tình ái xảy ra tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin ban đầu, sáng 31-10, ông Trần Văn Mai là Công an viên xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đến quán nước của bà NTQ (45 tuổi) thì phát hiện cửa khóa ngoài nhưng nghe mùi hôi thối bên trong nhà. Nghi ngờ, ông Mai gọi điện cho người nhà bà Q. đến kiểm tra thì phát hiện thi thể bà Q. đang trong quá trình phân huỷ.

Nghi phạm Phan Thanh Hải. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành đã khẩn trương phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy nạn nhân có vết thương đâm ở ngực dẫn đến tử vong khoảng hơn 48 giờ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng công an xác định Phan Thanh Hải (48 tuổi, ngụ TP.HCM) là nghi phạm. Đến trưa 1-11, Công an huyện Châu Thành và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đồng Tháp đã phối hợp Công an Trà Vinh bắt được Hải đang lẩn trốn tại nhà vợ ở Trà Vinh. Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận do mâu thuẫn tình ái nên đã dùng dao đâm chết bà Q.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]