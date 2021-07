Nữ 8X dùng Facebook tên chồng đăng phương pháp chữa Covid-19 bị CA "sờ gáy"

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 09:19 AM (GMT+7)

Đăng bài viết về phương pháp chữa bệnh Covid-19 tại nhà, chủ tài khoản Facebook “TanDat Cao” bị CA mời lên làm việc.

Ngày 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Phòng An ninh chính trị nội bộ nơi đây vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị có liên quan đã mời L.K.L. (SN 1989, ngụ ấp An Hiệp, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ) lên làm việc vì có hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật.

L.K.L tại cơ quan công an

Theo công an, L.K.L đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên chồng là “TanDat Cao”, đăng video clip từ nước ngoài có nội dung tuyên truyền xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch ở Việt Nam và bài viết về phương pháp chữa bệnh Covid-19 tại nhà không có căn cứ khoa học.

Các thông tin L.H.L đăng tải được xác định là bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong dư luận xã hội và sự chủ quan cho người dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hiện, vụ việc đang được công an củng cố hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nu-8x-dung-facebook-ten-chong-dang-phuong-phap-chua-covid-19-bi-ca-s...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/nu-8x-dung-facebook-ten-chong-dang-phuong-phap-chua-covid-19-bi-ca-so-gay-d517681.html