Nóng trong tuần: Nhóm người đi ô tô tông xe máy rồi chém chết nạn nhân

Lời khai của thanh niên sát hại người phụ nữ trong phòng trọ ở Hà Nội; Nhóm người đi ô tô tông xe máy rồi chém chết nạn nhân...là những tin đáng chú ý nhất trong tuần này.

Nhóm người đi ô tô tông xe máy rồi chém chết nạn nhân

Tối 15/4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đang điều tra vụ ôtô 4 chỗ tông xe máy rồi những người đi trên ôtô rượt chém làm nạn nhân tử vong. Nạn nhân là ông Lưu Hoài Tâm (SN 1973, ở Bến Tre).

Hình ảnh camera một nhà dân ghi lại, khoảng 22h ngày 14/4, ông Tâm chạy xe máy trên đường Đồng Văn Cống (xã Bình Phú, TP Bến Tre) thì bị một chiếc ôtô 4 chỗ màu đen tông từ phía sau.

Khi xe ông Tâm ngã xuống đường, 3 người trên ôtô bước xuống, trong đó 2 người cầm dao lao đến chém vào người ông Tâm; người còn lại kéo xe máy của ông Tâm vào lề đường.

Ông Tâm bỏ chạy thì bị những người này tiếp tục truy sát. Sau khi gây án nhóm đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Lực lượng chức năng đang truy bắt những đối tượng đã sát hại ông Tâm.

Lời khai của thanh niên sát hại người phụ nữ trong phòng trọ ở Hà Nội

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ nghi phạm Phùng Văn Vinh (SN 1994, trú tỉnh Tuyên Quang) để làm rõ hành vi Giết người.

Trước đó, sáng 15/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể chị H. (SN 1987, ở Hoà Bình) tại phòng trọ trong ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Phùng Văn Vinh tại cơ quan điều tra.

Đến tối 15/4, phòng PC02 và Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng gây án là Phùng Văn Vinh.

Tại cơ quan công an, Vinh khai nhận có quen biết với chị H. và cho chị H. vay 80 triệu đồng. Chiều 12/4, Vinh đến phòng trọ của chị H. ở ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa.

Tại đây, Vinh hỏi chị H. bao giờ trả được tiền nhưng chị H. chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau. Hai bên sau đó đã xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người chị H. làm nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Vinh lấy 1 chiếc iPhone 12, 1 chiếc iPhone 6, 1 chiếc điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của chị H. rồi bỏ trốn.

Hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng bên 2 đứa trẻ đói lả

Ngày 15/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, trường hợp hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng xảy ra ở xã Long Đức (TP Trà Vinh) là do tự tử, không có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó, 14/4, tại khu dân cư thuộc ấp Sa Bình (xã Long Đức), người dân phát hiện mùi hôi phát ra từ nhà của vợ, chồng anh N.T.Đ. (SN 1988) và chị T.T.K.C. (SN 1987).

Căn nhà nơi 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng.

Qua kiểm tra, căn nhà của vợ chồng anh Đ., có biểu hiện bất thường. Cửa đóng kín liên tục khoảng 4 ngày. Nhiều người dân xung quanh đã tiếp cận.

Khi phá cửa vào bên trong, anh Đ. và vợ đã tử vong. Hai bé gái (SN 2015 và 2018) sức khỏe yếu, đói lả được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định hai nạn nhân tử vong do uống thuốc an thần. Anh Đ. và gia đình sinh sống rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người trong khu dân cư, không có mâu thuẫn với ai.

Xác minh, cơ quan điều tra được biết gia đình anh Đ. đang nợ một số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Nữ nghi phạm sát hại cô chủ shop quần áo rồi uống thuốc diệt chuột tự tử

Ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) về hành vi sát hại chủ một shop quần áo tại ngôi nhà hoang ở tổ dân phố Cầu Thượng.

Nữ nghi phạm sát hại chủ shop quần áo tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, Hà đã khai nhận hành vi dùng dao chém nhiều nhát khiến chị D.T.T.M (SN 1997, ở phố Cầu Thượng), chủ một shop quần áo tử vong vào khoảng 20h tối 11/4. Gây án xong, Hà vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng bất thành.

Một cán bộ điều tra thuộc phòng PC02 cho biết, Hà có nhân thân bất hảo khi có 1 tiền án về tội Môi giới mại dâm và bị xử phạt 6 tháng tù giam. Sau khi trở về địa phương, Hà sống 1 mình vì bố và em trai đều đang đi làm xa, mẹ đối tượng đã mất. Nữ nghi phạm cũng chưa lập gia đình hay có mối quan hệ tình cảm với ai.

“Trở về địa phương, Hà chỉ ăn chơi, không lao động và cũng không có nghề nghiệp ổn định. Đối tượng cũng không giao du, tiếp xúc với ai ở địa phương, cuộc sống tương đối khép kín”, vị cán bộ này thông tin.

Nói về việc dư luận đồn đoán Hà có bệnh lý về thần kinh, vị cán bộ điều tra cho hay đối tượng không có biểu hiện bệnh lý tâm thần khi bị bắt giữ và cả trong quá trình làm việc với cơ quan công an. Tại địa phương, Hà cũng không thuộc diện theo dõi người có bệnh tâm thần, không có hồ sơ bệnh án.

Tử hình kẻ giết chị gái để cướp tài sản của gia đình

Ngày 12/4, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên tử hình đối với Lê Lâm Trường (27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội giết người và 12 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với Trường là tử hình.

Theo cáo trạng, gia đình Trường làm dịch vụ vụ cầm đồ tại nhà. Khoảng 20h ngày 7/3/2021, cha mẹ của Trường đi khám bệnh ở TP.HCM nên đã nhờ con gái là L.T.K.A (chị ruột Trường) đến ngủ trông coi nhà cùng Trường.

Đồng thời, cha mẹ còn đưa cho Trường 20 triệu đồng để sáng mai Trường nhận cầm xe mô tô cho khách.

Đến tối chị A. khóa cửa nhà, tắt đèn đi ngủ cùng với con gái 10 tuổi, còn Trường ra phía trước cửa nhà nằm võng và ngủ luôn ngoài đó để trông coi nhà, xe khách đã cầm.

Trường nhận mức án tử hình vì sát hại chị ruột để cướp tài sản.

Khoảng 30 phút sau, Trường nảy sinh ý định giết chết chị, chiếm đoạt tài sản của cha mẹ để trả nợ và tiêu xài. Đến 22h cùng ngày, Trường dùng cây sắt đánh vào đầu khiến chị gái tử vong sau đó.

Đối tượng dùng dụng cụ bẻ khoá tủ lấy 100 triệu đồng và 6 chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 05 chỉ/chiếc) của cha mẹ bỏ vào ba lô.

Gây án xong, Trường điều khiển xe mô tô đến khách sạn rồi bắt taxi đến TP.Long Xuyên để massage. Tiếp đó, Trường bắt xe khách đi trốn ở nhiều tỉnh thành khác.

Số nhẫn cướp được, Trường đem bán ở nhiều nơi được 152 triệu rồi mua lại 1 chiếc nhẫn có hột, 1 chiếc lắc đeo tay (vàng 17k), điện thoại Iphone 12 ProMax, số còn lại Trường tiêu xài hết.

Quá trình lẩn trốn, Trường đã rủ bạn gái quen trên mạng xã hội đi du lịch ở TP Đà Nẵng. Đến ngày 13/4, Trường bị bắt truy nã tại TP Đà Nẵng.

