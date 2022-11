Nóng trong tuần: Đau lòng vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ vì tranh chấp đất đai

Đau lòng vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ vì tranh chấp đất đai

Khoảng 9h30 ngày 30/10, UBND và Công an xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên nhận tin báo tại một hộ dân trên địa bàn xã xảy ra vụ phóng hoả đốt nhà. Vụ việc đã lập tức được người dân phát hiện và hỗ trợ gia chủ dập lửa. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thủ phạm phóng hoả chính là 3 cô con gái của nữ gia chủ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, 3 con gái của bà V.T.Đ (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà mẹ đẻ.

Tại đây, Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt cháy. Hậu quả, bà Đ., Điểm, Định, Đưa bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Kẻ cả gan chi 20 tỷ "chạy" điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi lãnh 8 năm tù

Chiều 4/11, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” sau nhiều ngày xét xử.

Qua đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Trí Mãnh (42 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh mức án 8 năm tù; Hồng Mỹ Thi (38 tuổi, vợ Mãnh) 7 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Bị cáo Mãnh lĩnh 8 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả"

Ngoài ra, trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang còn phát hiện từ năm 2018 – 3/2021, Mãnh có hành vi không kê khai số tiền kinh doanh hơn 160 tỷ đồng. Qua đó, trốn thuế gần 49 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Mãnh khai bị một nhóm đối tượng lừa đảo, yêu cầu bị cáo chi 20 tỷ đồng để giúp Mãnh điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) đi nơi khác để Mãnh dễ làm ăn. Do thời điểm đó, Giám đốc Công an tỉnh An Giang có những chỉ đạo quyết liệt trong việc chống hàng gian, hàng giả.

Khởi tố người phụ nữ trèo lên nóc ô tô đạp vỡ kính, cắn đứt tai nhân tình của chồng

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chị N.N.H. (SN 1992; ngụ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích".

Hình ảnh người phụ nữ "tung cước" đạp vỡ kính ôtô, sau đó cắn đứt tai cô gái lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, chiều 22/10, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang trèo lên nắp capo chiếc xe ôtô 4 chỗ rồi dùng chân đạp vỡ kính chắn phía trước.

Sau khi "tung cước" đạp vỡ kính xe, người phụ nữ trên tiếp tục mở cửa xe túm tóc và đánh một cô gái (được cho là nhân tình của chồng) ngồi trong chiếc xe.

Rất nhiều người chứng kiến sự việc đã chạy tới can ngăn lôi người phụ nữ trên ra ngoài. Tuy nhiên, cô gái ngồi trong ôtô đã bị cắn mất một phần tai bên trái.

Sự việc được xác định xảy ra trên Quốc lộ 45 đoạn qua khu phố Thái Hòa, thị trấn Nông Cống vào chiều ngày 22-10, xuất phát từ ghen tuông vợ chồng.

Sau khi gây ra vụ việc, chị H. đã đến cơ quan công an trình diện. Tại đây, người phụ nữ cho biết đang có mâu thuẫn tình cảm với chồng, nên ngày 22/10 khi chị H. đi siêu thị mua đồ đã bắt gặp chồng lái ôtô chở theo một người phụ nữ. Do quá ghen tuông, chị H. đã không kiềm chế được bản thân nên có hành động trên.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ em từng bán con đẻ của mình

Khoảng 16 giờ ngày 16/8, trên đường ĐT744, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT và Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đã chặn 1 ô tô biển số TP.HCM bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Như đang mang trẻ sơ sinh chuẩn bị mang bán.

Các trinh sát khai thác nhanh đối tượng Như khi mới bị bắt

Tang vật còn có 2 giấy phân tích, xác nhận ADN, 1 giấy chứng sinh được Như đặt làm giả. Qua đấu tranh, Như khai thực hiện thành công 5 vụ mua, bán trẻ sơ sinh, trong đó có 1 lần Như tự bán con mới đẻ do mình sinh ra và làm nhiều giấy tờ giả theo nhu cầu của khách mua. Cảnh sát xác định Nguyễn Thị Ngọc Như là người cầm đầu đường dây mua bán trẻ em.

Đối tượng Cúc Phương khai thực hiện 24 vụ và Nguyễn Thị Thùy Dương thực hiện 2 vụ, trong đó 1 lần bán chính con đẻ của mình.

Đặc biệt, ngoài việc môi giới để kiếm tiền lời thì Phương còn tổ chức “dịch vụ nuôi đẻ”. Nếu các bà mẹ mang bầu có nhu cầu bán con thì Phương sẽ tập hợp tại nhà của mình ở thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để nuôi chờ đến ngày sinh.

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-au-long-vu-3-con-gai-mang-xang-ot-nha-me-e-vi-tranh-c...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-au-long-vu-3-con-gai-mang-xang-ot-nha-me-e-vi-tranh-chap-at-ai-a578953.html