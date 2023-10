Nóng trong tuần: Danh tính nghi phạm sát hại, phân xác Á khôi cuộc thi sắc đẹp

Danh tính nghi phạm sát hại, phân xác Á khôi cuộc thi sắc đẹp

Khoảng 14h ngày 13/10, người dân chèo thuyền thả lưới bắt cá trên sông Hồng tại địa phận xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) thì phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn trôi trên sông nên báo công an.

Không lâu sau đó, phần thi thể còn lại cũng được tìm thấy ở bờ sông làng Giang Cao, xã Bát Tràng.

Nghi phạm được xác định là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê ở Thái Bình). Hiện Khanh đang trú tại khu đô thị Ocean park, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Đối tượng Khanh và nạn nhân.

Đêm 14/10, trong khi đang ở nhà tại tỉnh Thái Bình, đối tượng Khanh bị công an bắt giữ. Đối tượng cũng đã có hành vi tự sát nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu làm rõ, Khanh là bạn trai của nạn nhân. Sau khi sát hại cô gái, đối tượng đã phi tang tại khu vực sông Hồng.

Được biết, nạn nhân là cô gái có tuổi đời còn rất trẻ, hiện đang ở Hà Nội. Từng là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp.

Hiệu trưởng giao cấu với bé gái 15 tuổi bị khởi tố

Ngày 12/10, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Sỹ Huỳnh (42 tuổi, hiệu trưởng một trường THCS-THPT ở huyện Bảo Lâm) đề điều tra hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bé gái liên quan vụ việc là em A. (đã đổi tên, ngụ TP Bảo Lộc), chỉ mới 15 tuổi 15 ngày, đã nghỉ học và làm việc tự do.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2023, ông Huỳnh đi mua đồ ăn tối và gặp bé A. bán hàng nên làm quen, xin số điện thoại và trao đổi qua mạng xã hội.

Ông Trần Sỹ Huỳnh.

Sáng 2/10, ông Huỳnh nhắn tin hẹn A. đến một khách sạn ở phường B’Lao, TP Bảo Lộc và được bé đồng ý. Tại đây, cả hai quan hệ tình dục rồi sau đó trả phòng ra về. Một ngày sau, người thân A. thấy bé gái này có nhiều dấu hiệu nghi vấn, điện thoại có nội dung tin nhắn với ông Huỳnh nên truy vấn.

Nghe A. kể lại việc đã quan hệ tình dục với ông Huỳnh nên gia đình trình báo công an.

Sáng 12/10, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết đang chờ kết luận của cơ quan điều tra để có hướng xử lý đối với ông Huỳnh.

Bắt đối tượng xông vào nhà dân cướp giật tài sản

Vào lúc 15h00 ngày 7/10, Đội Cảnh sát hình sự nhận được tin báo từ Công an phường Xuân Hà, khoảng 13h25 ngày 7/10, ông P.V.Ch (SN 1973, trú đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang dọn dẹp dưới bếp thì nghe con trai hô hoán "ba ơi, cướp cướp". Lúc này ông Ch. đi ra thì thấy một nam thanh niên bỏ chạy lên xe máy và tẩu thoát.

Cảnh sát rà soát tất cả camera trên các tuyến đường, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, thì phát hiện đối tượng được một nam thanh niên mặc đồ Grab chở, đi từ các tuyến đường phường Hoà Minh chạy xuống phường Xuân Hà.

Đồng thời khoảng 16h00 cùng ngày, anh L.Đ.H (SN 1998, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến Công an phường Xuân Hà trình báo sự việc có chở một nam thanh niên nghi vấn cướp giật tài sản từ các tuyến đường Kinh Dương Vương đến đường Trần Cao Vân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được đối tượng nghi vấn có tên Võ Minh Tiến (SN 1993, trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Đối tượng này có tiền án về tội "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản", và từng sử dụng ma túy.

Ngày 8/10, Công an quận Thanh Khê đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ để phục vụ điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản" đối với đối tượng Võ Minh Tiến.

Bắt 2 tú bà điều 4 cô gái đến nhà nghỉ để mua bán dâm với giá 3,5 triệu đồng/người/lượt

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thu Hà (24 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Phạm Trà My (22 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 3/10, tổ công tác Công an huyện Ba Vì kiểm tra và phát hiện 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại 4 phòng tại một nhà nghỉ tại xã Vật Lại (Ba Vì). Trong quá trình điều tra, Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ Đặng Thu Hà và Phạm Trà My về hành vi môi giới mại dâm.

Đặng Thu Hà và Phạm Trà My tại cơ quan công an. Ảnh: Nam Hải

Cảnh sát xác định tháng 9/2023, anh N.V.B. đi hát karaoke thì được nhân viên của quán hát cho số điện thoại của Đặng Thu Hà và nói với B. việc Hà chuyên môi giới mại dâm. Ngày 3/10, B. uống rượu cùng 3 người bạn và rủ nhau đi tìm gái bán dâm. Người đàn ông này đã nhắn tin Zalo cho Hà muốn "tú bà" này điều 4 gái bán dâm phục vụ nhóm của mình.

Hà ngã giá 3,5 triệu đồng/người/lượt với tổng số tiền là 14 triệu đồng. B. đồng ý và chuyển khoản trước cho Hà 2 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả sau.

Trong quá trình tìm gái bán dâm, biết N.T.L. là bạn ở cùng phòng trọ với mình đang cần tiền, Hà đặt vấn đề dẫn dắt L. đi bán dâm và trả cho cô gái này 2,5 triệu đồng/lượt. Do thiếu người, Hà đã sử dụng tài khoản Zalo của mình để đăng bài trên các hội nhóm. Sau đó, My đã nhắn tin với Hà nhận lời bán dâm với giá 2,5 triệu đồng/lượt. Ngoài ra, My còn dùng tài khoản Zalo của mình đăng tìm người giúp Hà và có 2 cô gái liên hệ với My để "đi khách". Đến khoảng 17 giờ cùng ngày 3/10, khi các cặp đôi đang mua bán dâm thì bị công an bắt quả tang.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]