Nóng trong tuần: Môi giới mại dâm cho nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt, “tú ông” lĩnh án

Môi giới mại dâm cho nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt, “tú ông” lĩnh án

Ngày 16-8, TAND TP.HCM mở lại phiên toà xét xử Lê Hoàng Long (SN 1991, quê Hải Phòng) về tội Môi giới mại dâm.

Theo HĐXX, Long có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, số tiền thu lợi bất chính đã bị phong tỏa nên tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Lê Hoàng Long tại thời điểm bị bắt giữ (Nguồn: CAND)

Theo cáo trạng, tháng 8-2022, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại một khách sạn ở phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Quá trình điều tra xác định được Lê Hoàng Long là người kết nối người bán dâm và khách có nhu cầu mua dâm

Tại tòa, Long khai rằng hai vị khách có nhu cầu mua dâm những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật nên Long trao đổi qua điện thoại với họ rồi môi giới cho hai cô gái là T.T.M.D. (SN 1995, quê Tuyên Quang) và T.T.T. (SN 2000, quê Gia Lai).

Sau khi thống nhất giá mua bán dâm là 15.000 USD/người/đêm thì Long đi đặt phòng khách sạn trên đường Nguyễn Huệ với giá 15 triệu đồng/phòng.

Long còn cho biết trước khi mua bán dâm, mỗi khách sẽ chuyển cho Long 100 triệu đồng đặt cọc. Sau khi khách và các cô gái mua bán dâm xong, trừ các chi phí thì phần còn lại Long sẽ chia đôi với người bán dâm.

Trước đây, Lê Hoàng Long là người quản lý cho một số nghệ sĩ tại Việt Nam và một số nghệ sĩ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, từ đó có mối quan hệ quen biết với nhiều người nổi tiếng.

Bé trai 3 tháng tuổi bị người tình của mẹ bạo hành tử vong

Căn phòng nơi cháu Bo ở cùng L. và Phụng trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: TK

Chiều 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, chị T.H.B.L (15 tuổi, ở TP Cần Thơ) và Phụng quen biết và nảy sinh tình cảm.

Đầu tháng 5/2023, Phụng đưa L. về sống chung như vợ chồng tại nhà ở thị trấn Long Điền. Thời điểm này, L. đang mang thai. Ngày 20/5, L sinh bé trai, tên thường gọi là Bo (chưa khai sinh).

Cơ quan CSĐT xác định, trưa 15/8, giữa chị L. và Phụng xảy ra mâu thuẫn. Do cháu Bo khóc liên tục, Phụng tức giận dùng tay đánh mạnh vào vùng trán đứa trẻ.

Phụng tiếp tục dùng tay bóp mặt cháu Bo lắc qua lắc lại. Thấy cháu bị ngất, L. và Phụng đưa cháu đến đi cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định cháu Bo đã tử vong trước đó.

Về phần L., trong ngày 18/8, vẫn đang được tạm giữ tại Công an huyện Long Điền để củng cố hồ sơ xử lý trước khi chuyển lên Cơ quan CSĐT cấp tỉnh.

Cơ quan CSĐT cũng đang xem xét xử lý Phụng và B.T.T (24 tuổi, hiện đang chấp hành án phạt tù) về hành vi giao cấu, quan hệ tình dục với L trong khoảng thời gian L mới 14-15 tuổi.

Khởi tố “tú bà” dắt mối cho tiếp viên hàng không “đi khách” với giá 3.000 USD

Vỏ Thị Mỷ Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 18/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo điều tra, Hạnh từng là tiếp viên hàng không và đã nghỉ việc vào năm 2022. Hạnh xây dựng hình tượng là cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội, thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành.

Công an xác định, Hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng.

Số tiền bán dâm một lần là 27 triệu đồng (hơn 1000 USD); khách đi qua đêm với giá 60 triệu (khoảng 3000 USD). “Tú bà” Hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản ngân hàng của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm, mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng/lần/gái bán dâm.

Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 - 3.000 USD cho các khách mua dâm tại địa bàn Hà Nội, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ước tính số tiền thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.

Phát hiện thi thể trong bồn nước gia đình lúc nửa đêm

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: N.Giang)

1h sáng 15/8, ông T.V.A (59 tuổi, ở huyện Vân Canh, Bình Định) đang nằm ngủ tại nhà thì nghe tiếng chó sủa, sau đó là tiếng động lạ trong bồn nước sinh hoạt của gia đình (bằng inox, thể tích 960 lít) đặt ngoài hiên.

Ông A. liền bật bật dậy kiểm tra thì phát hiện một thi thể nam giới trong bồn nước.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là anh Đ.N.N.D (36 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định), nguyên nhân tử vong là do ngạt nước.

Gia đình nạn nhân cho biết, anh D. cùng vợ và 2 con nhỏ vừa mới đến Vân Canh thuê nhà ở để buôn bán. Anh D. có tiền sử bị bệnh trầm cảm.

Khoảng 22h tối 14/8, anh D. ra khỏi nhà rồi không thấy về nên vợ đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng hôm sau, khi nghe tin người dân phát hiện thi thể người đàn ông chết trong bồn nước của gia đình ông T.V.A, vợ anh D. đến và xác nhận nạn nhân chính là chồng mình.

Cô gái trẻ báo án bị cắt cổ, cướp tài sản và sự thật bất ngờ phía sau

Cô gái tự cắt vào vùng cổ nhưng báo tin giả là bị cướp tấn công

Chiều 16/8, đại diện Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ báo tin giả về việc bị 2 người lạ mặt khống chế, lấy dao cắt cổ để cướp vàng và tiền.

​Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 21h ngày 11-8, Công an phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên) đang tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên đường ĐT742. Khi công an đi đến đoạn qua khu phố 4, phường Vĩnh Tân thì phát hiện người phụ nữ bị thương tích ở vùng cổ đang chảy máu nên đã yêu cầu dừng phương tiện.

Thời điểm này, người phụ nữ nói tên N.N.Q. (20 tuổi, quê Cà Mau) trình báo vừa bị hai người không rõ lai lịch chạy xe máy chặn đường rồi lấy dao cắt cổ, cắt tay để cướp đi một số tài sản.

Vào cuộc điều tra, công an xác định thông tin của chị Q. trình báo không đúng sự thật, thương tích trên người này do tự bản thân gây ra.

